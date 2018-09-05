黄毅清躲法院传票是怎么回事 黄毅清范了什么事被法院传票

今日，崔永元发博爆料黄毅清躲法院传票登上热搜引起不少网友热议，那么黄毅清躲法院传票是怎么回事？黄毅清范了什么事被法院传票？一起来了解一下吧！

今天，崔永元发微博大骂黄毅清娘，还爆料黄毅清躲法院传票。那么黄毅清躲法院传票是怎么回事?下面就和小编一起来了解一下!

黄毅清躲法院传票是怎么回事此前，黄毅清在微博报崔永元的料，但是崔永元并没有作出过多回应。今天，崔永元在微博爆料已经起诉黄毅清，但是黄毅清躲避传票。

今天，崔永元发微博称自己起诉了黄毅清，但黄毅清东躲西藏，拒接法院传票。

崔永元在微博上，大骂黄毅清是上海大娘，称其满嘴喷粪，声称不怕上法庭，但面对法院传票时却各种躲，各种藏，各种耍赖。

三分钟后，崔永元又发了一条微博，称“本人刑事自诉中国政法大学教师@吴法天 已经在法院立案。法治社会，不允许你无法无天。”

随后，黄毅清转发微博并回应：“我天天该干嘛干嘛，行踪很透明，什么叫法院不能把传票送达，这种话说出去不怕被人笑话吗脊梁?传票寄来还能不收的?请你把传票寄送回执公布下?我家至今为止从未收到任何传票，不敢起诉直说，别甩锅找理由。倒打一耙挺有意思，是谁不敢承认王迪的身份在那又躲又藏藏不住了就假装起诉了?”

黄毅清为什么躲法院传票

9月5日十点，崔永元发博点名黄毅清，称法院费尽周折也不能把传票送达。并且要黄毅清硬朗一点，别各种躲各种藏，各种耍赖：

上海出人才。这个叫黄毅清的满嘴喷粪，声称不怕上法庭。结果法院费尽周折也不能把传票送达。各种躲，各种藏，各种耍赖。黄毅清，你可真够娘的，上海大娘，硬朗点好不好?

据悉，2018年6月，黄毅清曾爆料了崔永元的“情妇”王迪的身份，并说崔永元之所以到美国去拍转基因食品的纪录片是为了卖自己的高价大米，并称“作为一个在美国生活很多年的人可以很负责任的说，他就是在欺骗国内一群傻子，因为在美国，几乎95%的食品都有转基因成分，美国不标注的都是转基因，只有不是转基因才需要标注，可想而知。”7月26日，崔永元晒出立案通知书，并表示“走法律程序效率很低，但也必须走。”通知书上显示，崔永元起诉黄毅清诽谤经过审查，符合法定受理条件，北京市海淀区人民法院决定立案审理。通知书上还要求，崔永元经两次依法传唤，无正当理由拒不到庭的，或未经许可中途退庭，按撤诉处理，如提交不了证据，也将驳回起诉。

根据黄毅清的爆料，王迪是山楂树投资商的表妹，被投资商派遣去当崔永元的助理。没过多久，崔永元就和这个名叫王迪的助理在上海同居了，王迪还为崔永元生下了一个儿子。

黄毅清说崔永元不敢回应王迪的事儿，只敢假惺惺地说要告他，崔永元则说黄毅清敢造谣却不敢和他对簿公堂，还上升到地域攻击，嘲讽上海出人才。

名人亲自下场撕逼，吃瓜网友们等着看好戏，不知道两人的战争最后会以怎样的结局收尾，想必又将掀起满城风雨吧。