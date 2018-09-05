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王思聪与绯闻女友陈雅婷吃饭被偶遇怎么回事 王思聪绯闻女友陈雅婷性感写真照片一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:13:41| 编辑：火红橘子

王思聪身边从来不缺美女，那么王思聪与绯闻女友陈雅婷吃饭被偶遇怎么回事？今天91小编就给大家带来了王思聪绯闻女友陈雅婷性感写真照片一览，一起来看看吧！

王思聪与绯闻女友陈雅婷吃饭被偶遇，两人穿情侣装举止亲密！

王思聪和陈雅婷坐在一起，两人穿情侣装，吃饭过程中陈雅婷还不忘给王思聪递东西，两人手几乎拉着手，举止非常亲密。

王思聪与绯闻女友陈雅婷吃饭被偶遇，两人穿情侣装举止亲密！

陈雅婷扎着马尾辫玩手机，整个人看起来身材非常不错，而且很漂亮，与王思聪之前绯闻女友相比，陈雅婷确实很大不一样。

王思聪与绯闻女友陈雅婷吃饭被偶遇，两人穿情侣装举止亲密！

王思聪绯闻女友陈雅婷据悉是一名演员，不久前陈雅婷与王思聪同游日本，王思聪为陈雅婷仅买东西就花费了800万日元(约合50万人民币)，看来国民老公王思聪对陈雅婷也是不惜下血本呀，或许真的想要好好交往。

王思聪与绯闻女友陈雅婷吃饭被偶遇，两人穿情侣装举止亲密！

此外，还有网友在迪士尼偶遇王思聪和绯闻女友陈雅婷，二人穿卡通情侣装，王思聪搂着陈雅婷，并为其撑伞也非常绅士，着实有些甜蜜。

王思聪与绯闻女友陈雅婷吃饭被偶遇，两人穿情侣装举止亲密！

陈雅婷1994年出生，今年24岁，不久前刚刚过完生日，出道这些年演过不少影视作品，但都是以配角的角色出现在戏中，而且还和杨洋、张天爱一起演过《武动乾坤》。对于陈雅婷外界也给出了这样评价：其容貌清秀、身材修长，青涩稚嫩，是一个随性自在的明朗少女

王思聪与绯闻女友陈雅婷吃饭被偶遇，两人穿情侣装举止亲密！

王思聪与绯闻新女友陈雅婷如今正在热恋，那么对于二人的感情你们觉得会走到什么地步呢?陈雅婷能否最终嫁入豪门呢?

看完这篇文章有何感受？

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