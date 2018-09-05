《香蜜沉沉烬如霜》润玉扮演者罗云熙是谁 罗云熙个人资料介绍

电视剧《香蜜沉沉烬如霜》近期正式结局，剧中润玉扮演者罗云熙被很多网友关注，很多网友对等到润玉扮演者罗云熙很好奇，下面小编就来为大家介绍一下等到罗云熙的个人资料，一起来看看！

香蜜沉沉烬如霜罗云熙在剧中饰演的小鱼仙倌简直太帅了，而且戏份也很足，那么罗云熙是谁?罗云熙个人资料介绍。下面来看看。

罗云熙是谁《香蜜沉沉烬如霜》是近年来难得的一部好剧，从服装到特效，几乎每个细节都在吸引着观众的目光，剧中演员的演技颜值更是不用多说，要说剧中的美男，就属这六位了。 排名第一的是罗云熙，虽然罗云熙已经30头了，但是这颜值看着还很小啊，扮起古装来也是有模有样的，气质非凡。

罗云熙(Leo)，出生于四川省成都市，毕业于上海戏剧学院舞蹈学院，中国男歌手、演员。2010年12月27日，罗云熙以JBOY3组合成员身份出道，参演过2013年的青春爱情类型的影片《最美的时候遇见你》并且凭借在此剧中的精彩演出而荣获大家的喜爱。之后他又出演电影《斗神》中的“孟劫”，完全颠覆原有角色“傻大黑粗”的形象，以他独有的角度和方式重新演绎了这一角色，成为该片的又一亮点。

罗云熙个人资料介绍罗云熙，原名是罗弋，在1988年出生在成都，是中国男歌手、演员，毕业于上海戏剧学院舞蹈专业毕业，曾参加很多的综艺活动和电视剧，但却因为在2015年出演《何以笙箫默》中的少年何以琛而出名，后推出MV《夏未央》。

中 文 名：罗云熙

英 文 名：Leo

曾 用 名：罗弋

民 族：汉族

国家地区：内地出生

日期：1988-7-28

出 生 地：成都

身 高：177CM

体 重：57KG

血 型：A型

星 座：狮子座

毕业院校：上海戏剧学院

职 业：演员,歌手

经纪公司：中视同成

微 博：罗云熙的新浪微博

代 表 作：《终极游侠》《因为爱情有幸福》《何以笙箫默》《奶爸当家》