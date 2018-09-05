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蒋娉婷发文否认参与刘强东案件 女主另有其人

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:12:25| 编辑：林克醒来

最近刘强东在美涉嫌性侵一事传的沸沸扬扬，刘强东现已回国，后经证实受害人并非网传的蒋聘婷，今天蒋聘婷已经正式发文否认参与刘强东案件，那么真正的女主究竟是谁？一起来看看吧。

这两天刘强东的案件可以说是几乎到了家喻户晓的地步，虽然对于这种高度私密的案件只有当事人双方才有真正的发言权，但毕竟刘强东是国内非常有影响力的企业家，而且家庭生活也算幸福，也正是这种强烈的反差比，更加激发了大家的各种窥探欲望。

在刘强东被捕消息出来的瞬间，关于受害者的信息就被快速挖掘出来，被传是一位身材特别火辣的留学生，就连两人是如何相识都被说得有鼻子有眼，一时间两人就被舆论钉在了公德的耻辱柱上，尤其是所谓的案件女主，大家也不管消息的真实性，纷纷跑去留言各种辱骂她。

在事件持续发酵了3天后，网传的女受害者蒋娉婷终于站出来发声了。9月5日，她在自己的社交网站上上传了一份详细声明，正式辟谣刘强东案件。

声明中她条理非常清晰，先是彻底撇开了与刘强东的关系，表示自己之前一直在新加坡留学工作，近期刚刚回国，跟刘强东完全不相识，而且在刘赴美交流的时候自己一直待在国内，根本不可能跟他有交集，网上关于自己跟他所有的传闻都是谣言。

而对这些持续性的舆论伤害，蒋娉婷似乎也早就做好了反击准备，她表示已经委托律师开展调查取证，对那些传播、编造谣言的媒体将追责到底。。

很多网友见状后纷纷表示支持她，毕竟无缘无故地就陷入了这种无妄之灾，确实是非常无辜，再加上个别媒体不明真相就各种歪曲事实，早就已经侵犯了蒋娉婷的名誉权。

然而还有一部分网友则质问为什么消息出来当时不赶紧站出来辟谣，偏偏要等到消息发酵到无法收拾的时候才出来，这种行为难免会让人觉得是在蹭热度，就算你真的不是事件的女主也不会得到大家的支持。

你又怎样看待蒋聘婷的这份迟到的辟谣声明呢?

果然如王思聪所料，价格谈不拢被报的警。只是该女子强行索要京东巨额投资，被东哥当场决绝后，女生炮制出性侵案诬陷东哥的。这个女的手段够狠的，东哥应该以敲诈勒索和名誉损失罪名起诉她，还一个公道。不能空口白牙就诬陷好人。

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