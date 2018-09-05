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我的世界可可豆怎么获得 我的世界可可豆获取方法一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 17:11:35| 编辑：火红橘子

我的世界可可豆怎么获得？今天91小编就给大家带来了我的世界可可豆获取方法一览，一起来看看吧！

我的世界可可豆获得方法介绍

可可豆不仅仅是可以用来食物，可可豆还可以进行染色哦!在染色方面可可豆也是有很大的用处的，毕竟在我的世界游戏中，染色也是个非常重要的步骤，可以让大家的东西看起来很特别和别人的都不一样，对于追求更高要求的小伙伴们来说，也可以更好看嘛，当然了，可可豆用来当食物就不用小编多说了吧?食物的用处相信大家都是非常了解的了，那么这么好用的可可豆要怎么才能获取呢?方法其实非常的简单啦!

我的世界可可豆怎么获得 我的世界可可豆获得方法介绍

我的世界可可豆获取方法

如果大家想要找可可豆的话，只需要在树林里面去找到一些有奇奇怪怪的东西的，当大家不知道那是啥的东西，那就是可可豆了，可可豆都长在树上面，大家只需要把它从树上面给挖下来就可以了，一般来讲的话，成熟的可可豆是可以获得到2个到4个之间不等的种子的，大家的获取的时候应该不会怕可可豆不够的，数量还是绝对够的。

我的世界可可豆怎么获得 我的世界可可豆获得方法介绍

当然了，可可豆还能够进行种植，如果大家想要种植可可豆的话，自己去找一些树木，砍一些树木，因为可可豆是长在树上的，所以必须要有树木才能够进行生长，大家只需要早树上摆些可可豆就可以了，等过一段时间，也就自然而然的成熟了。

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