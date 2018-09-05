《香蜜沉沉烬如霜》近日正在热播中，剧中男二润玉扮演者是罗云熙，很多网友很好奇《香蜜沉沉烬如霜》润玉扮演者罗云熙是哪个公司的？罗云熙为什么不红？下面就一起来看看吧！

罗云熙很早以前就已经出道了，但就是一直不红，近日，也是凭借《香蜜沉沉烬如霜》润玉一角赞了点人气。那么罗云熙是哪个公司的?罗云熙为什么不红?下面来看看。

罗云熙是哪个公司的据悉，罗云熙的公司是中视同成国际文化传媒，罗云熙曾经跟这个公司打过官司要求解约，不过最终还是败诉了，现在公司对待罗云熙还是不错的，因为罗云熙的长相还是很受欢迎的。

罗云熙出生于一个艺术之家，他的父亲是一名专业舞者，而罗云熙也“子承父业”，苦练了11年的芭蕾舞，并且多次获得全国性比赛的冠军，不仅如此，罗云熙还弹得一手流利的钢琴，唱功也十分了得，而他本身就是以歌手身份出道的。

毕业于上海戏剧学院舞蹈学院的罗云熙以组合出道，但知名度一直处于不温不火，直到2014年签约拉风娱乐出演电视剧《何以笙箫默》中“小何以琛”，他开始被观众熟知并迅速蹿红，事业进入了上升期。不过，罗云熙红了没多久，就开始上演“人红就解约”的戏码。

后来持续了近二年的我司艺人“罗云熙诉讼经纪公司北京拉风元素文化娱乐，要求解除和其经纪合约”的官司终告一段落，近日，终审判决公布，罗云熙再度败诉，同时他的经纪合约仍属于“北京拉风元素文化娱乐有限公司”所有。拉风娱乐表示，2014年4月，我司正是看中罗云熙身上不可多得的演绎天赋，与之签订我司为罗云熙除唱片外的其他全部演艺事业的全球、唯一、独家全权代理经纪公司的经纪合约，为期8年。

后来公司称：“说到底，年轻艺人想要长久的进行演艺事业必须提升自身艺德修养，需认清职业观，价值观。不可被职业所赋予得光环所迷惑，正确树立自己的职业追求，只有像那些德艺双馨的演员们学习。先做好自己，才能演好人，拥有良好诚信以及超高专业素养才能被更多人称颂，走的更远。”

中视同成国际文化传媒作为一个集团化的公司，长久以来，不仅与央视多套节目进行了定向长期的合作，更在短短几年内成功为中国移动、晋商联合会等知名企业进行了品牌营销与推广，取得了巨大反响。

罗云熙为什么不红罗云熙不红是因为直播时候骂粉丝.

据说之前在直播的时候，一位粉丝出于关心，就问他最近是不是吃胖了，但就是这样一句粉丝关心罗云熙的话，却让罗云熙感觉到不高兴了。直接在直播中说到：大家都说了瘦了，你却说我胖了，你是不是眼睛有毛病?这样的言语让很多的网友觉得不合适，觉得是不是粉丝将明星宠坏了才会说出这样的话。

之后网友们对于罗云熙这一次的不当的言论进行了抨击，认为一个公众人物不应该这样对自己的粉丝说话，说话不经过脑子。

但是罗云熙直播骂粉丝的事件还没有结束，据说之后罗云熙再一次开直播，有粉丝问到罗云熙怎么那么晚，是不是迟到了，这一次罗云熙的态度依然很不好。罗云熙直接表示说自己就是愿意迟到，这样的回答让很多的粉丝都感到很伤心，觉得罗云熙作为一个艺人，对粉丝没有基本的礼貌，所以这两次直播中的态度让很多的粉丝彻底脱粉。

粉丝对于艺人来说是一种背后的支持，如果真的是工作很累的情况下，也可以用自己的真诚的心去说明自己的情况，这样没有情商的回答真的很难让人接受。所以之后罗云熙渐渐没有了热度，现在时隔几年之后，因为《香蜜沉沉烬如霜》中男二的角色再一次被大众熟知，希望这一次不会再让粉丝们伤心。