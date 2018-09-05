这就是灌篮冯瀚圃是谁 冯瀚圃个人资料背景介绍

《这就是灌篮》正在热播中，节目中冯瀚圃是最受欢迎的选手之一，很多网友好奇《这就是灌篮》冯瀚圃是谁？《这就是灌篮》冯瀚圃家庭背景怎么样？下面就一起来了解一下吧！

这就是灌篮里面冯瀚圃是人气非常高的选手，很多观众都是冲着他去的，那么这就是灌篮冯瀚圃是谁?下面带来冯瀚圃个人资料身高年龄介绍。

这就是灌篮冯瀚圃是谁冯瀚圃是太原理工大学的男篮运动员，同时担任中锋和大前锋，参加过天天向上和奇兵神犬。

冯瀚圃曾有一段被女大学生围追堵截的视频被上传网络，因外形与柯震东有几分相似，从此以“理工大柯震东”的名号走红网络。

回顾当时事件：太原理工大学男篮亮相，郑州大学现场女同学们的情绪就失控了。根据CUBA官微描述，当冯瀚圃出场时，女同学们都快把看台跺塌了，当冯瀚圃出手命中时，现场的球迷们沸腾了，比给主队郑州大学加油时还亢奋。

比赛结束后，女同学们一哄而上，拍照、合影，还要签名。消息一传十，十传百。第二天的比赛，现场的女学生更多了，很多目光都不在球场，而在太原理工大学男篮的替补席——冯瀚圃。赛后的围堵程度更加严重，不得不出动了保安人员。

冯瀚圃个人资料身高年龄介绍中文名：冯瀚圃

国 籍：中国

毕业院校：成成中学

身 高：2米

运动项目：篮球

所属运动队：太原理工大学男篮

专业特点：司职中锋和大前锋

据了解，冯瀚圃是太原理工大学男篮替补大前锋，身高1.98米，在CUBA西北赛区比赛中，他登场四次，场均能够得到4分1.5篮板1.5盖帽，跟随球队蝉联“西北王”，并在扣篮大赛中拿到冠军。由于长相酷似柯震东，他几乎每场比赛结束后都会受到女球迷的围追堵截，有时甚至需要安保出动才能安全离场。

由于在CUBA西北赛区比赛中的突出表现，《天天向上》节目中决定邀请冯瀚圃来录制节目，也得到了太原理工大学校领导的批准。此次，冯瀚圃上《天天向上》也是学生球员第二次登上这个舞台。

生活中的冯瀚圃活泼开朗，面带微笑。但是面对粉丝的围堵，他的脸上只有尴尬的苦笑。“原谅一下女孩纸们见不到帅哥的心情吧。篮球打得不错，又辣么高、又长得帅、又好脾气的男生真的是十分受欢迎的呀。啧，你不是女生你不懂啦。哈哈……”一名女球迷在CUBA贴吧里流露出粉丝们的心声。