中国新说唱小青龙复活了吗 中国新说唱小青龙是第几名

《中国新说唱》近日正在热播中，小青龙是节目中备受关注的选手之一，很多网友想知道中国新说唱小青龙复活了吗？中国新说唱小青龙是第几名？下面就一起来了解一下吧！

小青龙此前由于表现不佳惨遭淘汰，但是中国新说唱还有一个复活赛，那么中国新说唱小青龙复活了吗?中国新说唱小青龙是前几强?下面 一起来了解下吧!

中国新说唱小青龙复活了吗小青龙已经成功复活了。

要说这一季的《中国新说唱》中，人气最高的选手，那必是小青龙无疑了。其实小青龙去年的时候就已经参加了《中国有嘻哈》，在去年的时候小青龙就已经是人气选手，而今年再次参加比赛也是为了弥补去年的遗憾。

但今年小青龙在参加《中国新说唱》比赛时，因为严重的失误导致自己被淘汰出局。而小青龙的淘汰也是让评委和各位观众感到很遗恨，之后小青龙的粉丝为了复活小青龙也是疯狂刷票。而就在昨天下午，《中国新说唱》的官微发文称：恭喜首位获得复活的rapper拿下首个复活赛名额!万众所归，舍我其谁。并@了小青龙。之后这条微博也是得到了小青龙的转发，证实了小青龙正式复活。

虽然小青龙的实力确实强劲，可是再次参加《中国新说唱》相信也不单单是为了弥补遗憾这么简单。之后有记者采访小青龙称：为什么想再次参加比赛。而小青龙的回答也是大胆直接称：为了钱啊。

这个回答虽然让人吃惊，但是很多人认为小青龙性格很直，很真。其实小青龙曾在直播中说过，自己因为做生意亏了很多的钱。所以自己在成名后也是不停地接商业活动，就是为了还自己以前欠下的钱。

中国新说唱小青龙是前几强就目前网上曝光的名单来看，小青龙应该没有进入五强。

8月24日，通过场外粉丝线上投票的强大攻势，在“1V1”环节因为忘词而遗憾离开舞台的小青龙，拿到了今年《中国新说唱》复活赛的第一张复活卡。

去年的同一天，在《中国有嘻哈》“选择门”环节因赛制而最终被流局淘汰的小青龙同样获得了参加复活赛的邀请，但他最终拒绝了。

“因为我的个人原因，我不能复活了。”他在微博上写下了一段文字，感谢了粉丝，却并未讲得更仔细，“我有我的苦衷，希望大家理解。”

从某种意义上来说，小青龙是去年节目中最先“出圈”的参赛选手。他在“1V1”环节和辉子合作的《Time》在自媒体平台上被网友大量转发，整首歌曲虽没有强烈的Beat和炫技，但由于旋律流畅抓耳、歌词有情感共鸣，让小青龙直接在弹幕中“站满”12期，虽然他没有走到最后。

带着自己的苦衷和观众的遗憾，小青龙出现在了今年《中国新说唱》的舞台。因此，在同样的时间点里被再次“复活”，他选择了“继续表演”。