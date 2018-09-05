2018最新表白情话 抖音情话套路大全2018最新版

抖音上有很多撩人的表白情话，那么最新最火撩人对话方式有哪些?小编为大家带来了2018抖音情话套路大全，一起来看看吧。

抖音撩人套路汇总



套路1

“在吗?”

“怎么了”

“你知道中国人比起外国人来在表达上很含蓄吗”

“怎么说?”

“举个栗子，外国人和喜欢的人聊天，会直接说i love you，而中国人就不一样了”

“怎么个不一样”

“中国人和喜欢的人说话，会先问一句'在吗?' ”

套路2

女：小哥哥，小哥哥，给你个东西你要吗?

男：什么呀?

女：你把手伸开，(男生伸开之后，女生把手放在上边)我、你要吗!

套路3

你有打火机吗?

没有啊

那你怎么点燃了我的心

套路4

你会弹吉他吗?

不会啊

那你怎样拨动了我的心弦

套路5

美女，有男朋友吗?

没有的话，介不介意有一个?

有的话，介不介意换一个?

不换啊，介不介意多一个?

套路6

我感觉你今天怎么这么怪啊?(语气要认真)

哪里怪了?

怪好看的!!

套路7

你可以对我笑一下吗?

为什么?

我这杯咖啡忘放糖了!

套路8

你知道最幸福的数字是几吗?

8?6?

都不对，是5

为什么?

你把手伸出看看，(然后十指相扣)

套路9

哎，你额头上有个印记啊

啊，哪有啊

你翻开头发看一下

(趁她拨开头发亲她一下)

是我的唇印啦!

套路10

我：“喂～你在干嘛呀?”

F：“我玩游戏呢”

我：“你能帮我洗个东西吗?”

F：“现在也没时间啊”

我：“哎呀～你帮我洗一下嘛!”

F：“那我现在过去找你拿啊?”

我：“你怎么都不问我洗什么呢，衣服还是鞋还是啥?”

F：“那你让我帮我洗什么?”

我：“洗。。。喜欢我啊”

套路11

尊敬的客户x先生您好，恭喜您获得一个超级可爱善良大方活泼乖巧懂事胸大屁股翘眼睛大鼻子挺有满脸胶原蛋白不粘人又会撒娇的女朋友，回复F领取，回复T退订

F

恭喜您领取成功，请交付定金520回复F交付，回复T退订，请勿发送其他不先关的信息，系统不识别.

套路12

美女 ，宝贝。今夜不让你入睡。哈哈哈。跟随我们的音乐节奏。身体开始挪动。艾瑞芭迪康忙北鼻不就汗卓。想你想你想你想你。想你想你想你。哦～想你想你想你

套路13

美女，跟你问一下，那条路怎样走?

哪条路?

通往你内心的路

套路14

你有地图吗?

怎么了?

我在你的眼睛里迷路了?

套路15

(一起喝东西的前提下)

好甜啊!

也不怎样甜啊!

我说的是你!

套路16

哎，给你看一个美女?

甚么?

拿镜子照向她?

套路17

你会模拟啄木鸟吗

会啊

来，把我的脸当成树

套路18

问你一个问题，你知到这个世界上最幸运的门是什么门吗?

心门?

错，是我们!

套路19

你是属甚么的?

虎

回答错误，你是属于我的。

套路20

你晓得泰语 撒那嘿呦是甚么意义吗?

我爱你

我也是

套路21

你跑的快吗?

很快啊!

那我追的到你吗?

套路22：

你知道26个英文字母里我最喜欢的是哪一个吗?

不晓得

我喜好U(you)

套路23：

“你爸爸是做什么的啊”

“嗯……怎么啦?”

“你爸爸是不是小偷啊”

“不是啊”

“偷了最亮的星星放到了你的眼睛里”

套路24：

“我知道有三个喜欢你!”

“谁啊?”

“我吖我吖我吖”

套路25：

“我有喜欢的人了!”

“谁啊”

“你要不要看看他照片?”

“好”

打开相机自摄

“你看~”

套路26：

聊天中

“balabalabala”

“balabalabla”

“好了我要去找漂亮的小姐姐聊天了”

“好~再见~”

“那么，我们开始聊天吧√”

(◦˙▽˙◦)

套路27：

晚什么安，我巴不得你想我想的夜不能寐

套路28：

你的眼睛真好看

里面有日月冬夏晴雨山川花草鸟兽

但还是我的眼睛更好看

因为里面有你

套路29：

“我觉得你长得像我家一个亲戚”

“谁啊”

“我妈的女婿”/“我妈的儿媳妇儿”

套路30：

“你为什么害我?”【认真脸】

“啊?”

“我问你为什么害我!”

“害我……这么喜欢你……”