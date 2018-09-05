绝地求生不断推出各种有趣的联动时装——英特尔夹克，绝地求生英特尔夹克怎么获得？绝地求生英特尔夹克多少钱？接下来就请各位跟91小编一起来看一下这方面的相关内容吧!

英特尔夹克获取方法分享

1、免费的获得方式是给因特尔一个邮箱发精彩的游戏视频，然后每周会抽。

2、第三方平台交易，可以购买其他玩家有的cdk，不过要注意防骗。

绝地求生英特尔夹克：目前第三方平台的价格，在200-300左右

英特尔夹克实际上与VK非常像，就颜色有点差异。有的玩家也可以不入手。

绝地求生介绍

绝地求生(PUBG) 是一款战术竞技型射击类沙盒游戏。

该游戏中，玩家需要在游戏地图上收集各种资源，并在不断缩小的安全区域内对抗其他玩家，让自己生存最后。

游戏绝地求生除获得G-STAR最高奖项总统奖以及其他五项大奖，还打破了7项吉尼斯纪录。

玩家在游戏里只能拥有一个免费的角色，如果在服务器没有角色的话。默认会跳出角色创建面板

玩家可以自定义角色的性别，发型，服装。性别，发型有9种，头发颜色有六种，

无论玩家创建出了什么样的角色，所拥有的属性都是完全一样的，角色不能升级改造变化。外观可以花费一定数量的游戏内货币来重置。

标准跳功能可以在标准情况下使用，对于需要快速有效的跳过(或顶部)盒子，集装箱，围栏等手段的玩家来说可以使用游戏内角色的攀爬功能，这个功能使游戏中的角色能够快速地在其前面障碍物。

游戏角色会有100点生命值和100点背包容量。玩家可进入到这些地图，搜集各种物资来维持生命值，或扩展自身的背包容量。角色身上可携带的物品数量，不能超出背包容量。