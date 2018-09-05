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如懿传卫嬿婉是谁 如懿传卫嬿婉是令妃吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:42:24| 编辑：林克醒来

电视剧《如懿传》大家都看了吗？很多观众都在问如懿传卫嬿婉是谁？如懿传卫嬿婉是令妃吗？一起来看看吧。

如懿传卫嬿婉是谁

《如懿传》中人物众多，出现了不少反派，但这些都是小角色，真正的大boss在后面呢，据悉，《如懿传》中的最大反派是卫嬿婉，也就是我们很熟悉的令妃。

如懿传卫嬿婉是谁 如懿传卫嬿婉是令妃吗

在《如懿传》中，卫嬿婉出身比较卑微，只是一名小宫女的她受尽了嘉妃的欺负。虽然她相貌俊秀，又有才华，但是那时候出身就决定了她在后宫的地位。

但是幸运似乎一直围绕在她的身边，她的长相与如懿颇为相似，于是便得到了乾隆的赏识。但是后来的她变成了反派，机关算尽，拥有了很大的权利，被乾隆封为皇贵妃。可谓是走上了人生的巅峰。

如懿传卫嬿婉是谁 如懿传卫嬿婉是令妃吗

如懿传卫嬿婉是令妃吗

卫嬿婉就是后来的令妃。

令妃算是后宫中最传奇的一个女子，如果前几部小说中，金玉妍、海兰、如懿等人或多或少还能打压一下她的话，那么到了最后两部书，她简直像开了挂似的，战无不胜、所向披靡，指哪打哪而且一打一个准。

如懿传卫嬿婉是谁 如懿传卫嬿婉是令妃吗

卫嬿婉出身于汉军下五旗的包衣奴才。她从不甘于下，足智多谋，野心勃勃，又城府极深，一颦一笑皆是柔弱情态，眉眼弯弯之处妩媚动人，又笑里藏刀，举手投足之际艳丽丛生，她擅长昆曲，抚琴弄舞更是媚态横生，更工于心计，对了目的可以不择手段。

但是所谓邪不压正，因为如懿的死让皇上对卫嬿婉起了疑心，再加上海兰收集的证据，以及婉嫔对卫嬿婉的指证，最后卫嬿婉也落得个赐死的下场，也算是为自己的事付出了代价了。

看完这篇文章有何感受？

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