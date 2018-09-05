陈小春遭家暴是不是真的 陈小春自爆遭家暴事件始末是什么样子

最近《妻子的浪漫旅行》节目组放出了一个小花絮，花絮中陈小春自曝被家暴，惊呆了不少人。很多网友都好奇怎么回事。那么这是怎么回事呢?下面就和小编一起来了解一下!

陈小春自爆遭家暴是怎么回事

近日，一段综艺节目《妻子的浪漫旅行》小视频曝光，视频中，陈小春自曝被应采儿家暴，那么这是怎么回事呢?一起来看看!

9月4日，《妻子的浪漫旅行》曝光一段节目花絮，陈小春爆料应采儿曾打自己，言语间都是委屈，“应采儿生完孩子，在自己家里打我，很可怜。”并透露自己第二天去找老丈人告状。

采儿解释称“生完小孩有一次打他背，哐哐声很大，打完后他就哭，他很难过。”谢娜一脸惊讶：“你把山鸡哥给打哭了?”采儿直言陈小春讨人厌时很讨厌，并称他很容易哭的“《爸爸去哪儿》中哭的最多的小孩是嗯哼，哭的最多的大人就是我老公了。”

网友看完也惊呆了，纷纷评论“没想到是这样的山鸡哥”“大哥的女人果然霸气!”

陈小春为什么遭家暴什么情况

据应采儿自己爆料，她在生完孩子之后有一次打陈小春的背，声音很大，然后陈小春就哭了，还跑去跟应采儿的爸爸告状。听完是不是有一种这不是我印象中的大哥的感觉!

网友纷纷表示：“山鸡嫂才是大姐大啊。”“春哥做主天下，春嫂做主你。”

陈小春自曝遭家暴是什么节目哪一期

是《妻子的浪漫旅行》，应该是明天将播的那一期，第三期节目!

陈小春和应采儿给大家的印象一直都是模范夫妻，而在综艺节目《妻子的浪漫旅行》中，也透露出来二人平时相处的状态。

在第二期节目中，应采儿还爆料看过陈小春的手机。应采儿在和谢娜、颖儿、程莉莎在庭中小憩时，她们在玩”真心话大冒险“的时候，应采儿说出的一番话令谢娜她们纷纷沉默，随后开玩笑解围，而采儿的老公透过屏幕外听到这番话，满脸通红，对自己的老婆说了：”对不起，她很大度。“那应采儿到底发现了什么样的秘密呢?

原来在当天的节目中，应采儿曾今翻过陈小春的手机，而陈小春并不知情。一旁的颖儿这时候问：”有发现什么吗?“应采儿这时候举起了酒杯，倒了一杯酒。”你怎么不见了“这是一个女人发给陈小春的，应采儿说：陈小春到现在还不知道。而坐在待机室的陈小春一脸沉默，似乎有话想说。