91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

陈小春遭家暴是不是真的 陈小春自爆遭家暴事件始末是什么样子

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:41:53| 编辑：zw

最近《妻子的浪漫旅行》节目组放出了一个小花絮，花絮中陈小春自曝被家暴，惊呆了不少人。很多网友都好奇怎么回事。那么这是怎么回事呢?下面就和小编一起来了解一下!

陈小春自爆遭家暴是怎么回事

近日，一段综艺节目《妻子的浪漫旅行》小视频曝光，视频中，陈小春自曝被应采儿家暴，那么这是怎么回事呢?一起来看看!

9月4日，《妻子的浪漫旅行》曝光一段节目花絮，陈小春爆料应采儿曾打自己，言语间都是委屈，“应采儿生完孩子，在自己家里打我，很可怜。”并透露自己第二天去找老丈人告状。

采儿解释称“生完小孩有一次打他背，哐哐声很大，打完后他就哭，他很难过。”谢娜一脸惊讶：“你把山鸡哥给打哭了?”采儿直言陈小春讨人厌时很讨厌，并称他很容易哭的“《爸爸去哪儿》中哭的最多的小孩是嗯哼，哭的最多的大人就是我老公了。”

网友看完也惊呆了，纷纷评论“没想到是这样的山鸡哥”“大哥的女人果然霸气!”

陈小春自爆遭家暴是怎么回事 陈小春为什么遭家暴什么情况

陈小春为什么遭家暴什么情况

陈小春自爆遭家暴是怎么回事 陈小春为什么遭家暴什么情况

据应采儿自己爆料，她在生完孩子之后有一次打陈小春的背，声音很大，然后陈小春就哭了，还跑去跟应采儿的爸爸告状。听完是不是有一种这不是我印象中的大哥的感觉!

网友纷纷表示：“山鸡嫂才是大姐大啊。”“春哥做主天下，春嫂做主你。”

陈小春自曝遭家暴是什么节目哪一期

陈小春自爆遭家暴是怎么回事 陈小春为什么遭家暴什么情况

是《妻子的浪漫旅行》，应该是明天将播的那一期，第三期节目!

陈小春和应采儿给大家的印象一直都是模范夫妻，而在综艺节目《妻子的浪漫旅行》中，也透露出来二人平时相处的状态。

在第二期节目中，应采儿还爆料看过陈小春的手机。应采儿在和谢娜、颖儿、程莉莎在庭中小憩时，她们在玩”真心话大冒险“的时候，应采儿说出的一番话令谢娜她们纷纷沉默，随后开玩笑解围，而采儿的老公透过屏幕外听到这番话，满脸通红，对自己的老婆说了：”对不起，她很大度。“那应采儿到底发现了什么样的秘密呢?

原来在当天的节目中，应采儿曾今翻过陈小春的手机，而陈小春并不知情。一旁的颖儿这时候问：”有发现什么吗?“应采儿这时候举起了酒杯，倒了一杯酒。”你怎么不见了“这是一个女人发给陈小春的，应采儿说：陈小春到现在还不知道。而坐在待机室的陈小春一脸沉默，似乎有话想说。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号