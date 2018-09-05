二倍速追剧是什么意思 二倍速追剧详情介绍

最近的电视剧作品很多，但是集数又太多，所以就有了一个二倍速追剧的梗，小编为大家带来了二倍速追剧详情介绍，一起来看看吧。

二倍速追剧是怎么回事



我是一名80后，我记得我小时候看电视剧总感觉电视演的太快了，有时候一部剧看完之后，如果过一段时间电视台再次播放的时候，还是忍不住再看一遍。但是现在好像刚好相反，现在看电视剧总是喜欢用2倍速去看，能让我看第二遍的电视剧很少。

小的时候没有网络，只有电视机，看电视剧剧只能在电视上看。我相信很多80后都会感觉那个时候看电视剧很有意思，而且一看就入了神。基本上都有过这种经历，你在看电视，旁边的人叫你，但是你根本就没有听见，直道旁边的人碰你一下，你才直道别人在叫你。但现在好像很少有这种情况，不但没有这种看入迷的情况，而且现在的人基本上看电视都是用的2倍速在看，有时候甚至2分钟都可以看完一集电视剧，那么是什么原因呢?

第一个原因就是电视剧的数量比着之前多的太多了，数据显示，去年的电视剧立项总量有465部，这比着10多年前简直多的太多了。大家有更多的选择了，而同样的时间有这么多的电视剧可以看，所以就会选择加倍播放。当然，这个原因仅仅占非常小的一部分，连次要原因都算不上。

第二个原因就是现在电视剧的质量太差劲，剧情很松散，不紧凑。现在演员没有什么演技，不会像之前的老戏骨那样的一句话、一个动作甚至是一个眼神都值得观众细细品味半天。最典型的的电视剧就是94版《三国演义》，这是一部84集的电视剧，虽然这么长，但是当时看的时候，丝毫没有想快进的感觉。而且如果你快进着看，那么你就可能会看不懂了。

我们再说个最近比较火的电视剧《延禧攻略》，这部剧有70集，虽然这部剧仅仅比《三国演义》少了10几集，但是我的一个朋友用了一个下午的时间就把这部剧看完了，你可能不会相信，但这是事实。还有像之前的《新白娘子传奇》、《西游记》、《康熙王朝》、《乾隆王朝》等等电视剧，丝毫没有让人想快进的感觉。

为什么现在网友看电视剧都如同走马观花一样，最大的原因就是电视剧的质量太差劲、演员毫无演技可言，2倍速看剧和时间没有太大的关系。对于现在很多人都2倍速追剧，各位网友有什么想说的吗?

二倍速追剧是什么情况

“倍速”播放似乎已经变成时下年轻人追剧的“标配”，“想看的剧太多时间太少”成为主要原因。一项数据显示，2017年的电视剧立项总量在465部以上。而一些作品剧集冗长、剧情拖沓也让人不得不选择“倍速+拖进度条”模式。

网友评论：

是剧太长，国产剧随随便便都是四五六十集，每次想播完再看，播完看到那么多集就不想看了

不不不，不是你不倍速，而是因为你离开了翻译，不知道人家在说什么，你看的美剧还是少，看多了会发现，也是套路，很多也在讲同一件事。

作为90后，至少小时候看到了优秀作品很幸运，现在的作品太浮躁了。