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圣墟手游神兽灵蛋在哪里刷新 圣墟手游神兽灵蛋刷新地跌介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:39:49| 编辑：NO

圣墟手游中，玩家梦可以通过提升神兽在了补充自己的战力，今天小编为大家介绍一下圣墟手游神兽灵蛋的刷新地点，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

在圣墟手游中，神兽是玩家们提升战力的重要途径之一。当然神兽越强大提升的战力越多，一个强大的神兽需要穿戴神兽装备才能发挥最强实力。玩家只有通过神兽灵蛋才可以寻找到神兽装备，不过神兽灵蛋该怎么获得?很多玩家都不知道，下面就和小编一起去看看吧。

圣墟手游神兽灵蛋怎么获得?

在350级之后就开启神兽岛，新征程与新挑战。相信有不少道友已经顺利进入神兽岛了，除了神兽岛的BOSS，还能采集紫凤血晶和神兽灵蛋。

紫凤血晶是随机刷新的，无法预测位置。但是神兽灵蛋是定点刷新的，神兽灵蛋长这个样子。

拾取紫凤血晶和神兽灵蛋的时候，每隔3秒就会扣除7%的血量，道友一定要注意自己的血量。

采集成功能获得神兽灵蛋宝箱1枚，里面是神兽装备，可以给神兽装备上。，要注意每天采集神兽灵蛋的次数是有限制的，每天20次。

小编特地跑遍神兽岛的边边角角为各位道友带来最全的神兽灵蛋刷新地点。

地图上的黄色标记就是神兽灵蛋刷新点啦。

看完这篇文章有何感受？

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