魔道祖师作者回应是什么情况 魔道祖师作者回应前因后果是什么样

很多网友都知道最近魔道祖师的粉丝人肉网友导致其自杀在网上引起轩然大波，随后魔道祖师作者回应了此事，呼吁粉丝远离网络暴力，魔道祖师作者为什么回应?来看看!

魔道祖师作者回应是怎么回事

4日，魔道祖师粉丝人肉网友，导致网友情绪失控自杀，此事引起网友热议。今天，魔道祖师作者回应称，希望粉丝变成更美好的人，远离网络暴力!晋江文学则称，将积极协助警方，将该抓的人都抓起来。

近日，小说《魔道祖师》粉丝“人肉”网友致其自杀一事，引发热议。作者墨香铜臭5日回应称，“如果有任何人因为我或者我的作品遭到人肉，经警方查证确有其事，我愿意帮受害者寻求警方和律师的帮助，并承担诉讼费用”。同时，她呼吁：“愿所有人都能远离网络暴力。”

魔道祖师作者为什么回应

作者墨香铜臭《魔道祖师》而走红，但她的粉丝因为某些网友不喜欢这本书，就人肉对方，甚至恐吓威胁，导致该网友抑郁自杀。对此，作者负有不可推卸的责任，因此作出回应。

近日，一则“墨香铜臭粉丝对老师的言论不满，逼其自杀”的新闻，在网络上引起了不小的热议。9月3日，有网友爆料：因为某位老师发表了对《魔道祖师》的不满言论，被该书作者墨香铜臭的粉丝人肉搜索并进行人身攻击，该老师自杀未遂后，书粉们计划线下寻找受害者，希望与其当面对质。

此消息曝光后，网友们气愤不已，纷纷围观并留言称：“这也太可怕了吧?”“网络暴力真的太恐怖了!”“一个作品有褒有贬都属正常，合理言论可以，但不要触犯法律的底线，拒绝网络暴力。”

有消息称，有个网名为“差池”的初中学生是墨香铜臭的粉丝，发现其初中老师正好是反墨香铜臭的一员，便跟踪老师，拍照片记地址，在网络上进行骚扰，致该老师自杀，随后墨香铜臭粉丝开始人肉受害者所在医院。

另悉，目前网警已经介入调查该事件，而涉事人肉老师的学生“差池”已经发文道歉。

晋江文学回应人肉致自杀

4日下午，@晋江文学城 回应网传“魔道祖师粉丝人肉网友致其自杀”事件称，无论《魔道祖师》作者墨香铜臭本人是否参与过调教粉群，但粉群已呈现极端情绪化症状。

晋江还表示，希望该抓的都抓起来，会再次劝说墨香铜臭积极地站出来，协助公安机关提供线索，争取早日找出发起人肉的人。

据@央视网9月4日报道，近日，网曝一网友因发表质疑《魔道祖师》的言论，遭到该书作者墨香铜臭粉丝的人肉搜索，她不堪忍受选择自杀，目前人已抢救成功，平安无事。

但有爆料称书粉们计划组织二次人肉，线下一家一家医院的搜索，疑似想与该网友当面对质。

3日，@共青团中央、@紫光阁 分别就此事发声，表示拒绝网络暴力，人肉犯法。@紫光阁还直接@ 各种粉圈及粉头，要求其了解“人肉搜索致人死亡的，在刑法上如何定性”。

另悉，目前网警已经介入调查该事件，涉事人肉老师的学生“差池”已经发文道歉。

4日，《魔道祖师》小说连载平台@晋江文学城 回应此事如下：

第一，平台基于合同权限内的监管多年来始终在做，无论是否有事情发生，我们都经常向具有一定影响力的作者传达正确引导和约束读者的理念。具体到本次涉及到的墨香铜臭本人，我们也数次要求他约束和劝导读者保持理性，包括本次事件。未来我们可能会考虑扩大合同内的权利范围，来增强对作者的约束能力。

第二，无论墨香铜臭本人是否有参与过调教粉群，但粉群本身已经呈现出极端情绪化的症状。我们诚恳劝导参与其中的粉丝认清粉圈“想像的共同体”的虚假真相，退出粉圈，安静地作个散粉，不要被任何人当枪使。我们也从不赞成任何作者的读者群群体化、组织化。

第三，我们比任何人都希望公安机关能够尽早厘清真相，该抓的都抓起来，任何觉得自己权益受到伤害的个人，能够不退缩地提起诉讼。只有做错了事的人都受到惩罚，态势才能向好的方向发展。

最后，我们会再次劝说作者墨香铜臭能在此次积极地站出来，协助公安机关提供线索，争取早日找出发起人肉的人。