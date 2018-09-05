如懿传卫嬿婉扮演者 如懿传卫嬿婉是谁演的

电视剧《如懿传》大家都看了吗？很多观众都在问如懿传卫嬿婉是谁演的 ？小编为大家带来了如懿传卫嬿婉扮演者介绍，一起来看看吧。

如懿传卫嬿婉扮演者是谁



《如懿传》中，卫嬿婉扮演者是李纯。

李纯在《如懿传》中饰演“第一腹黑大反派”卫嬿婉。卫嬿婉是《如懿传》的“大boss”，一个抛弃爱情又渴望真心的美貌女子，为了荣华富贵可以放弃尊严，时而春风得意，时而惶惶终日，最后心力交瘁，凄惨度日。

李纯曾在微博上用数字总结过“卫嬿婉”的一生：“在片场经历了264个日日夜夜，南征北站5个地区，拍了560来场戏，喝了50多碗毒药，磕过300多个头，跟皇上生了6个孩子…… 更震惊的是，我掐指一算，竟然直接间接害死15个人“可以看出“卫嬿婉”的狠毒。

《如懿传》中虽然把她塑造成了一个反面角色，但是大部分还是十分相似的，比如有心计，非常的聪明，如果不是因为聪明，一个宫女又如何能变成皇贵妃，从电视剧中看好像很不可思议，不过我们想象历史上的令妃，好像会更加传奇一些。

如懿传卫嬿婉是谁演的

电视剧《如懿传》中，魏嬿婉由演员李纯饰演。

李纯，1988年2月15日出生于安徽芜湖，中国内地女演员，毕业于北京电影学院表演系2009级本科班。

2011年，李纯因出演张艺谋导演的电影《金陵十三钗》而获得观众关注，从此踏入演艺圈。2013年，主演中国首部观音题材电影《不肯去观音》。2015年，主演古装玄幻仙侠剧《花千骨》逆袭收获人气，并凭借该剧获得2015国剧盛典最佳女配角提名。

2016年4月，主演热血武侠网剧《画江湖之不良人》。8月，主演清宫剧《如懿传》。2017年，主演古装玄幻爱情仙侠电影《三生三世十里桃花》。

李纯个人资料

中文名：李纯

别名：Chun Li

国籍：中国

民族：汉族

星座：水瓶座

血型：O型

身高：164cm

体重：44kg

出生地：安徽芜湖

出生日期：1988年2月15日

职业：演员

毕业院校：北京电影学院

代表作品：花千骨、三生三世十里桃花、如懿传

主要成就：2015国剧盛典最佳女配角提名

生肖：龙

特长：舞蹈、绘画、表演

李纯出生于安徽芜湖。因为父亲要求所以从小就让她学习绘画。但李纯天生好动，喜欢蹦蹦跳跳，1998年，小学四年级时十岁的李纯离开家乡考取北京舞蹈学院附中学习芭蕾舞。2005年，毕业于北京舞蹈学院附中。