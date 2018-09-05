绝地求生刺激战场怎么上屋顶 上屋顶的四种方法介绍

绝地求生刺激战场游戏中登上屋顶可以获得更广阔的视野，很多小伙伴不知道该怎么上屋顶，下面小编为大家分享一下上屋顶的四种方法，一起来看看！

在绝地求生刺激战场游戏里面技术很重要，各种小技巧也很重要。掌握了这些小技巧可以让你吃鸡更简单，下面小编就给大家分享全地图上屋地的方法，大家一起来看看吧。

上屋顶方法最全攻略

第一个方法：这个方法需要队友的配合，该方法适用于有门的屋子。首先我们要将门打开，然后让队友站在门后，这样我们就能跳到门上面，然后再往屋顶上面跳就能很轻松的跳到屋顶上去了。这个方法在刚学的时候也许有时候手滑会掉下来，但是一旦熟悉之后很轻松就能跳上去了!

第二个方法：这个方法在一定条件下可以使用，首先我们以P城为例子，在两栋房屋距离不是很远的时候，从天台可以跳到临近的房子的屋顶上，这个方法是单独就能完成的，但是要注意的是刚跳上去会有些滑，不要直接往屋顶最顶上去跑，溜边慢慢往上跳就能很稳的上去。

第三个方法：这种方法对于游戏中的仓库屋顶很有效，不需要借助其他任何外力就能上去，在每一个仓库的里面都会有一个架子在那里，我们要做的就是靠着这个架子上到突出的角那里，脸贴着墙壁然后开始往上跳，这个时候你会发现你可以看得见外面的环境了，然后再沿着仓库上面的洞就能成功上到屋顶了。该方法同样适用于屋顶完好的仓库房。

第四个方法：假如第三个方法你学不会也没有关系，这最后一个方法会更简单一些。有部分仓库周围是有那种放哨楼一样的小建筑的，然后跳到这个建筑上面，我们沿着这个建筑的边缘可以成功跳到屋顶上去，这个方法要比第三个方法简单但适用的范围就没那么广了。

以上四种方法都学会了的话全地图不敢说所有房子，大部分房子的楼顶你是都能上的去的，另外还有一种方法是开车挡住门然后站在车上跳到门上，再然后就能跳到屋顶上