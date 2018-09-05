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中国版绯闻女孩什么时候播出 中国版绯闻女孩最新消息

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:37:02| 编辑：林克醒来

最近有消息称《中国版绯闻女孩》将于10月开拍，很多观众都在问中国版绯闻女孩什么时候播出？小编为大家带来了中国版绯闻女孩最新消息，一起来看看吧。

中国版绯闻女孩什么时候播

据悉，《中国版绯闻女孩》预计10月份开拍，所以小编目测应该是在2019年播出，具体播出时间暂时未知，有消息小编会及时更新发布的，请继续关注爱秀美站!

9月4日，有网友晒出一张国产版《绯闻女孩》的项目介绍，并配文“爱奇艺翻拍美剧《绯闻女孩》将在10月正式开拍”，疑似该项目已经启动、即将开拍。

根据项目介绍表上显示，国产版《绯闻女孩》定位是都市 / 职场 / 时尚剧，由爱奇艺和小糖人联合出品，导演为执导过《你好旧时光》的导演邓珂，预计将于2018年10月开拍，将拍150天，而编剧和主演一栏还写着“待定”字样。

中国版绯闻女孩什么时候播 中国版绯闻女孩演员表及剧情介绍

《绯闻女孩》是很经典的一部美剧，讲述的是曼哈顿的上流社会阶层，展示富家子弟的生活。而其中的Gossip Girl是曼哈顿上东区最神秘的人物，她是了解上流贵族巨细无遗的生活的唯一来源，且拥有一众随时随地为她提供八卦的公子哥千金女。

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中国版绯闻女孩演员表

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据悉，目前该剧的主演暂未官宣，有网友爆料称朴敏英确定出演中国版《绯闻女孩》女主角，不过小编觉得应该不会是朴敏英，既然是中国版，应该会选择国内的演员。中国版《绯闻女孩》以上海为背景，讲述上层20代的故事。

30集青春时尚偶像剧《中国女孩》以当代上海为背景，讲述摩登男女励志故事的剧集，据介绍，该片不但展示当代中国青年在追求事业、爱情时的不懈坚持与青春活力，而且汇集了时尚、音乐、科技等诸多潮流元素。通过剧中的人物的演绎，将都市男女的情感和事业的励志诠释给了大家。

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朴敏英个人资料

朴敏英(Park Min Young)，1986年3月4日出生于首尔特别市，韩国女演员。

2006年，出演情景喜剧《无法阻挡的HighKick》，正式出道。2007年，凭借爱情喜剧《我是老师》获得KBS演技大赏最佳新人女演员。2010年，因主演古装剧《成均馆绯闻》为观众熟知，凭借该剧获得KBS演技大赏中篇电视剧女子优秀演技奖。2011年5月，主演的爱情动作剧《城市猎人》在国内外引起广泛关注;11月，主演都市励志剧《荣光的在仁》。2012年，主演穿越剧《仁医》。2014年4月，主演律政剧《改过迁善》;12月，凭借爱情悬疑剧《Healer》获得KBS演技大赏中篇电视剧女子优秀演技奖。2015年，主演的悬疑剧《记得-儿子的战争》收视率突破20%。2017年，主演古装剧《七日的王妃》并与NamooActors正式签约

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