邓伦和杨紫关系是什么 杨紫邓伦关系怎么样

最近，不少网友都知道杨紫和邓伦合作的香蜜沉沉烬如霜就要迎来大结局了，俩人在剧中演对手戏，私下也有很多粉丝粉这俩人的cp，很多网友好奇二者关系是什么。那么，杨紫邓伦关系好吗?邓伦和杨紫什么关系?

杨紫邓伦关系好吗

杨紫和邓伦的关系很好，但是仅限于朋友关系，杨紫的性格比较大大咧咧，异性缘很好。

由杨紫、邓伦主演的古装神话剧《香蜜沉沉烬如霜》4日迎来大结局。杨紫在微博发表长文，大谈对收官的感受。表示，“经历了这么多，终于结束了历劫，锦觅也得到了真正属于自己的幸福。感谢大家一路相陪。”

9月4日晚，杨紫发长文抒发自己新剧收官的感慨，并和剧中角色锦觅告别，“时间很快，今天是真的要跟你说再见了。虽然大家觉得你很可怜，但我却觉得你是幸福的，因为有那么多好朋友的支持。经历了这么多，终于结束了历劫，你也得到了真正属于自己的幸福，真的为你开心。”最后感谢大家一路相陪，鼓励和支持是她继续前进的动力。

此外，邓伦也发文与《香蜜》告别，表示，“好作品，我真的为香蜜感动。也愿香蜜能给你们一个永久的记忆吧。”杨紫在该微博下评论道：“就像我们说的，从18岁到现在，两个小屁孩怎么能想到会有今天的成绩，好朋友永远支持你，我们一起努力加油!”邓伦回复道：“永远给你加油打气好朋友。为了香蜜圆满收官，抽空赶快请我吃饭!”

邓伦和杨紫什么关系

最近邓伦和杨紫三度合作的电视剧《香蜜沉沉烬如霜》正在热播，剧中两人组成的“灵修夫妇”不断发糖，甜齁众人。特别是两人的吻戏，眼神到位，感染力十足，网友纷纷露出老母亲的微笑。

除了拍戏时的甜宠互动，两人接受采访时的表现更是让“灵修”CP粉忍不住想站真人CP。邓伦接受采访时毫不避讳地表示：跟杨紫在一起拍戏，每天除了快乐就是快乐。

小8觉得邓伦这番话算是吐露了心声，从剧组曝光的片场花絮来看，和杨紫对戏的邓伦仿佛被点了笑穴，无时无刻不在笑，且笑声十分魔性，表情更是毫无顾忌，随手一截就是黑照。

可见杨紫

的确是个开心果，能够让邓伦一提起她就乐得不行。难怪“灵修”CP粉想站真人CP，就连小8也觉得他们之间的互怼和调侃格外有爱!

所以，邓伦和杨紫有可能在一起吗?

小8认为绝对不可能。虽然邓伦和杨紫合作产生的奇妙化学反应让人忍不住想嗑真人CP，但他们之间的关系也就仅限于友谊，绝无再进一步的可能。