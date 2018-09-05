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斗破苍穹药尘谁饰演 斗破苍穹药尘是什么人

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:35:32| 编辑：林克醒来

电视剧《斗破苍穹》大家都看了吗？很多观众都在问斗破苍穹药尘谁饰演？破苍穹药尘是什么人？一起来看看吧。

斗破苍穹药尘是什么人

《斗破苍穹》中，药尘是星陨阁从未露面的阁主，也是斗气大陆的巅峰强者，是萧炎修炼道路上最为重要的引路人，被粉丝们称为“麻辣仙师”。

斗破苍穹药尘是什么人 斗破苍穹药尘是谁演的

初始为九星斗尊巅峰强者，后突破至斗帝，九品宝丹炼药师。当年其地位在现丹塔三巨头之上，因遭叛徒韩枫出卖而落难成为灵魂状态。

潜伏于萧炎的戒指中，在吸收萧炎三年斗之气后恢复意识。之后药尘一路帮助萧炎成长，将毕生斗技和炼药术倾囊相授，多次救萧炎于危难之中，成为萧炎一生中最敬重的老师。

后来经萧炎炼化斗尊强者骨骸外加造化圣者手臂骨而复活，其实力提升至半圣，在服用了萧炎带回来的黄泉妖圣精血后晋阶成一星斗圣。

斗破苍穹药尘是谁演的

斗破苍穹药尘是什么人 斗破苍穹药尘是谁演的

药尘是陈楚河饰演的。

从之前曝光的视频中可见，药尘白发长纱仙气飘飘，与萧炎之间的互动也是轻松逗趣。萧炎挨打、跪求拜师而不得的桥段更是一来一回看点十足。

药尘既认真严格又随性自在的老顽童性格展露无遗，不少网友纷纷大呼“师徒日常请不要停，我站消炎药组合，真的有点甜哦”。

陈楚河。2006年，参演电视剧《新昨夜星辰》，2007年参演电影《大灌篮》饰演篮球高手“萧岚”，2008年参演台湾偶像剧《命中注定我爱你》饰演“Dylan”。

2010年赴中国大陆，7月参演《新流星蝴蝶剑》，2012年在电视剧《天涯明月刀》饰演“叶开”一角，获得乐视盛典港台最受欢迎男演员奖。2015年，主演电视剧《爱上哥们》，饰演男一号乐园总经理，以及黑道少主“杜子枫”。

斗破苍穹药尘是什么人 斗破苍穹药尘是谁演的

中文名：陈楚河

外文名：Baron Chen，River Chen

别名：陈小宝

国籍：中国

民族：汉族

星座：金牛座

血型：O

身高：179CM

体重：68KG

出生地：中国台北

出生日期：1978年5月9日

职业：演员

毕业院校：中国文化大学

经纪公司：华谊兄弟时代文化经纪有限公司

代表作品：命中注定我爱你、新流星蝴蝶剑、夏家三千金、天涯明月刀、爱上哥们

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