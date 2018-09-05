梦幻模拟战手游雾风怎么样 新职业雾风是真技能属性解析

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:34:34| 编辑：NO
雾风是梦幻模拟战手游中最新上线的职业，相信大家对这个角色哈不了解吧，那么梦幻模拟战手游雾风怎么样？一起来看看！
在梦幻模拟战手游中雾风这个新职业怎么样呢，厉害不厉害呢，相信很多玩家都想知道吧。下面小编就给大家讲讲雾风新职业全面分析的具体内容，大家一起来看看吧。
雾风新职业全面分析
【雾风】
新增忍者线的二转终极职业“影”
更新完成后，雾风的二转终极职业“影”将最大化的强化雾风的伤害能力，但同时也会在一定程度上削弱雾风的生存能力。
【解锁技能】
回刺：[物理伤害]无视护卫直接攻击单个敌军，造成1.2倍伤害，暴击率提升20%。
死斗：[被动]进入战斗时，部队攻击、技巧提升12%，防御、魔防降低7%。
【解锁兵种】
暗杀者、暗精灵射手
新命运之扉副本
在艾路萨莉亚大陆上，光辉与黑暗几次交锋，每一位英雄都在战争中书写下自己的史诗。
克丽丝：纯洁而少经世事的修女，虔诚侍奉着女神信仰，致力以光辉之力为世人带来福音。
雾风：使用二刀流的武士，身手敏捷而技艺惊人，曾远渡重洋来到大陆，背负着家国之仇，一路追踪着神秘的魔族元凶。
更新完成后将解锁雾风与雾风的命运之扉副本，挑战副本陪TA走过专属剧情，还可以获得英雄碎片奖励哦!
【参与方式】
羁绊-英雄-命运之扉
【玩法奖励】
完成挑战可获得对应英雄碎片，完成的关卡可重复扫荡。