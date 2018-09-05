王思聪新欢陈雅婷什么背景 陈雅婷个人资料照片详解

很多网友都听说了王思聪新女友陈雅婷，近日又有网友偶遇王思聪和陈雅婷一起吃火锅。很多小伙伴对此非常关注。那么王思聪新欢陈雅婷什么背景呢？什么样子呢？下面为大家带来王思聪新欢陈雅婷个人资料照片家庭背景。

王思聪新欢陈雅婷是谁

此前，网曝王思聪新女友疑似是90后演员陈雅婷，且陈雅婷是一个富二代。5日凌晨，有网友在微博晒出在北京某火锅店偶遇王思聪的照片。照片中王校长与好友正在一起吃火锅，旁边坐的则是绯闻女友陈雅婷，两人皆身穿白色T恤。

其实在8月31日的时候，有网友偶遇王思聪与女友一起到迪士尼乐园游玩!与平常拍到的“女友照”不同，这次王思聪搂着女方，为她撑伞，甚至还为了哄女孩子而穿上了情侣装!!此前，曾有媒体报道称王思聪与豆得儿分手后，疑似再次拥有固定女友，不再到处留情，而这个新女友是一名演员，陈雅婷，在《武动乾坤》里饰演“穆心晴”。

有网友声称女方是91年的，已经是27岁了，而王大公子也不年轻了，是时候娶妻生子了吧。而且最有意思的是王思聪与陈雅婷能够走到一起，原因就是因为两人都十分爱狗，也因此结下缘分。

王思聪新欢陈雅婷个人资料照片家庭背景

陈雅婷，8月31日出生于湖北武汉，中国内地女演员。

2013年，陈雅婷被导演潘文杰选中出演古装电视剧《陆小凤与花满楼》，并由此进入影视圈。2015年，主演古装青春历史偶像剧《战国红颜之芈月传奇》。2016年，搭档陈小春主演网络剧《反黑》;同年，出演时尚话题爱情剧《恋爱方法论》。2017年，出演喜剧电影《欢乐喜剧人》;同年，参与拍摄由张黎执导的古装玄幻剧《武动乾坤》，在剧中饰演长公主穆心晴。

2018年4月，出演由韩庚、王晓晨主演的电视剧《爱我，你敢吗?》。

作为一个毫无背景和非科班出身的新人，陈雅婷是靠着自己的先天优势和后天的努力一步一步走来的。不过也有网友爆料陈雅婷是一个富二代，家里有私人飞机的那种。从最开始凭借上乘颜值和傲人身材取得的平面模特，到后来凭借自己的努力突围的《陆小凤与花满楼》中的上官飞燕，《战国红颜之芈月传奇》中的芈月，《反黑》中的宋羽，《武动乾坤》中的穆心晴，简直让人意外又惊喜。

虽然外界对于他们两个人有没有在一起讨论的很是热闹，但是不论是男主人公，还是女主角，到现在为止没有做出任何的回应。所以他们两个人到底有没有在一起，还不好说!如果是真的，你们觉得她能够真的拿下王思聪吗?