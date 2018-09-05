怪物猎人世界4BUFF农场怎么建造？怪物猎人世界农场怎么高效使用

怪物猎人世界中玩家有很多道具需要从农场中获取，怪物猎人世界4BUFF农场怎么建造？怪物猎人世界4农场怎么高效使用？91小编给大家介绍一下。

灵活的使用道具干死怪物一直是怪猎系列重要的一点(换血大法，你的血量是有限的，而我的药是无限的计划通)。

本作道具药物基本可以通过农场达到量产，量产=无限

然而很多萌新确苦恼产量跟不上消耗，尤其换血大法启动简直入不敷出，更别说道具流，陷阱、爆弹G、闪光这些难搞的道具，简直用起来不要太心疼好吗?(仓鼠病得治)

那么如何通过农场把这些常用道具药物量产化就是萌新需要解决的首要问题了，采集是不可能采集的，我只想干怪物，我干怪物的时候你让我分心采集，那简直就是要我萌新的命，为了一只光虫吃个龙车这个亏本买卖我不干。当然适当的顺路采集还是有必要的，但毕竟砍怪是主题，道具药物的获取靠农场才是主题，那么OK进入今天的主题：

如何获得4Buff加持的超级农场?

首先，通关所有跟农场有关的任务，解锁所有农场功能，9肥料，3格种植栏，3排储存栏，重要的是前两种。

9肥料:大小虫菇草增值、活性剂大小以及软土。所有的小肥料及小活性剂不是我们考虑的东西，pass掉，我只要大的。

3格种植栏：可以同时种3种东西，种什么看自己，这个教不了。

3排储存栏：顾名思义。

种对应的道具使用对应的肥料，可以增加产量和减少成长时间，这个萌新大都知道(种植时间是以你出任务次数为时间标准，出任务一次算一个种植时间，作物下面有几格黄色的格子就是需要你出几次任务就产出一次)，但很多萌新不知道的是所有的肥料可以同时起作用，总计4种。既可以同时种植3种类型作物，虫菇草，且同时可以增加产量和减少作物出产时间，而软土则可以使当前所有肥料持续回合数增加5。

操作方法：肥料是每次任务回来可以施一次，记得我们只要大的。

第一次回家，施一种肥料

第二次回家，施一种肥料

第三次回家，施一种肥料

第四次回家，施软土

第五次回家，施一种肥料

第六次回家，施软土

OK，4Buff加持超级农场启动，超级换血大法启动，无限道具科学狩猎模式启动。

记得每4轮施一次软土续命!重点，否则请重复以上6次回家。

超级农场保证你任何作物每轮回家出产一次，且是增值模式出产。

产量绝对OK，爽翻天好吗，13连闪，双陷阱，鬼人，硬化，各种粉，解毒剂滚蛋，我只吃汉化药，秘药带满，吃，麻醉玉，回家玉，我扔，大爆桶G，我炸，眠杀无所谓，我东西多，见面我就给你两G，我身上还能做两，啥怪物我不能弄死你?有超级农场就是这么为所欲为，还能趁机装把大佬，其他萌新看你这操作，这么多家伙事还不抱着大腿紧紧的?狩猎难度直接降低到最小好吗!啥竞速大佬，我回家玉双G大法根本不需要砍怪好吗，啥多动症丝瓜，我无限陷阱给我跪下别动让我砍好吗，啥会飞的都是垃圾好吗，啥古龙不古龙的，我的药无限，你的血还能无限?

超级农场，没有怪是我运作不死的。

PS：本方法消耗pst点数大约一轮平均120点，前期消耗较大(产出也大)，三人组任务不能停，不做三人组任务就不要炼金了，否则入不敷出，船长的到无所谓该买就买，能够平衡过来。