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如懿传卫嬿婉结局 如懿传卫嬿婉怎么上位的

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:33:46| 编辑：林克醒来

电视剧《如懿传》大家都看了吗？很多观众都在问如懿传卫嬿婉结局怎么样？卫嬿婉怎么上位的？接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

如懿传卫嬿婉怎么上位的

卫嬿婉初次登场时为十四岁，因凌云彻从如懿得到的钱而成功调离四执库，到阿哥所伺候三公主。后被分到纯妃宫中伺候大阿哥，后因口齿伶俐，容貌俊美，被皇帝留意到。亦被珂里叶特·海兰留意到她与如懿有几分相像，于是向纯妃晓之以理，以与大阿哥和皇帝八字相克为名发配她到花房。后被皇后富察·琅嬅发现。因之样貌，为羞辱如懿而改其名为樱儿并配到金玉妍宫中。

如懿传卫嬿婉怎么上位的 如懿传卫嬿婉历史原型是令妃吗

卫嬿婉引诱进忠，与其结盟，令皇帝留意到自己，并借意皇帝得悉嘉妃金玉妍长期虐待自己。乾隆认为她跟如懿年轻的时候很像，但又更加温柔妩媚，故加以宠幸。鲤跃龙门，当晚侍寝，次日进答应。

开始不得宠，为此费尽心机，急欲有孕，却因求子心切误服避孕药物，以为是如懿和舒妃所害，因此生恨。她曾为大阿哥宫女，金玉妍宫女，饱受金玉妍欺辱，深恨金玉妍。暗害九阿哥，挑起金玉妍与如懿敌对。为求上位百般讨皇帝欢心。在帝后离心中扮演了重要的角色

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如懿传卫嬿婉历史原型是令妃吗

卫嬿婉的原型就是令妃，不过在这部剧中，这位令妃却不再是《还珠格格》中那温婉贤淑的后宫佳丽了，在《如懿传》里，她成了一个心狠手辣、又工于心计的人，一心只想取代正主如懿。应该说，令妃绝对是那个拿了一手烂牌却能最终取得胜利的牛人。她的晋升之路是这样的：包衣——贵人——令嫔——令妃——令贵妃——皇贵妃——令懿皇贵妃——孝仪皇后。

如懿传卫嬿婉怎么上位的 如懿传卫嬿婉历史原型是令妃吗

电视剧《如懿传》中，卫嬿婉原型为清高宗乾隆帝的孝仪纯皇后魏佳氏。

孝仪纯皇后(1727-1775)，魏佳氏(原姓魏，由正黄旗汉军抬旗入镶黄旗满洲)，乾隆帝妃嫔，嘉庆帝生母，内管领、追封一等承恩公清泰之女。

乾隆十年，封为魏贵人;同年，晋封为令嫔;乾隆十三年，晋封为令妃;乾隆二十四年，晋封为令贵妃;乾隆二十五年生皇十五子永琰(即嘉庆帝);乾隆三十年晋封为皇贵妃;乾隆三十八年冬，皇贵妃之子皇十五子永琰被乾隆帝秘密立储;乾隆四十年正月二十九日皇贵妃因病去世，享年四十九岁，二月十一日册谥令懿皇贵妃;乾隆四十年十月二十六日入葬裕陵。乾隆六十年九月初三，乾隆帝宣示皇十五子嘉亲王永琰为皇太子同时追封皇太子生母令懿皇贵妃为孝仪皇后。经嘉庆、道光两朝加谥，全谥为孝仪恭顺康裕慈仁端恪敏哲翼天毓圣纯皇后。

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