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dnf国庆活动送史诗套装怎么样 dnf9月17日上线国庆活动

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:33:43| 编辑：火红橘子

dnf国庆活动即将到来，很多dnf玩家已经迫不及待的想要开始dnf国庆活动了，据悉这次dnf国庆活动相当豪华，活动前夕还有5档国庆预热活动豪华礼包相送，目前已经确认9月17日上线dnf国庆活动，一起来先了解一下国庆活动送的史诗套装吧。

1、魔战套

从使用性能上来说，魔战套是最强的，无论是速度还是伤害加成，整体提升还是很大的，对于卢克和超时空还是可以一用，但是在这个版本末期花大价钱打造就很不划算，毕竟 95 版本已经废了。现在最划算的史诗套当属战术套装，这种典型的划水系列装备无论在 90 版本还是 95 版本混团打图都很吃香!但是主C职业玩家就算了，老老实实选魔战套。

2、球手套

有玩家选魔战套，有玩家选球手套，从速度性价比上来说，球手套的性能是杠杠的，特别是还有Y轴速度提升!魔战套看来还是只能当二哥，速度虽然不错，但是不能够算是热门!

3、天御套

那么有一个史诗套不少玩家都看好，特别是萌新玩家!那就是天御套。天域套主要是每件装备都能够触发特殊攻击效果，个人认为，在这个打团为主的年代，天御套是比较花哨的，也是比较尴尬的，一方面触发的技能攻击力弱，打团根本没用。

以上就是85史诗套，选择哪一个主要还是看你英雄属性以及你需要用来搬砖还是做其他什么，不知道大家怎么选呢?自娱自乐我还是觉得天御套比较好玩

看完这篇文章有何感受？

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