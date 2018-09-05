超维对决冲田怎么出装 超维对决冲田最强出装方式推荐

手游超维对决中，冲田是十分受欢迎的角色，那么超维对决冲田怎么玩？下面小编为大家分享一下超维对决冲田出装方式即思路，一起来看看吧!

超维对决冲田怎么出装?很多喜欢玩冲田这个英雄的玩家都有自己的出装方式，那么什么样的出装才是最适合冲田的这个英雄呢?下面小编就来给你介绍下怎么才能让冲田更加的强大。

超维对决冲田出装介绍攻略

冲田这个英雄还是比较厉害的法师，这里小编给大家介绍2种出装方式：第一种消耗的恢复战靴在前期为雪舞提供了较强的恢复能力和冷却缩减能力。前期装备也选择较为平滑的离子炮，使雪舞前期可以频繁使用技能消耗敌人。第二种爆发的，可以一套秒人的。以爆发伤害击败敌人为目标的出装，在技能命中时可以对敌人造成该较大伤害。嗜血权杖在雪舞伤害能力足够时，提供了较强的恢复能力，同时也补足了雪舞所需要的冷却缩减属性。

方案一：消耗

恢复战靴+离子炮+聚焦棱镜+电磁炮+深渊权杖+嗜血权杖

出装思路：

1：恢复战靴在前期为雪舞提供了较强的恢复能力和冷却缩减能力。

2：前期装备也选择较为平滑的离子炮，使雪舞前期可以频繁使用技能消耗敌人。

方案二：爆发

星能战靴+电磁炮+寒霜飞弹+聚焦棱镜+深渊权杖+嗜血权杖

出装思路：

1：以爆发伤害击败敌人为目标的出装，在技能命中时可以对敌人造成该较大伤害。

2：嗜血权杖在雪舞伤害能力足够时，提供了较强的恢复能力，同时也补足了雪舞所需要的冷却缩减属性。

以上就是小编给大家带来的超维对决冲田出装介绍攻略，希望大家喜欢！