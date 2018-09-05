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刘强东不知妻美打油诗是什么梗 完整版打油诗什么样子

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:31:37| 编辑：zw

最近，不知妻美刘强东是什么梗火爆网络，不少网友都知道刘强东之前的一次采访现在又火了，主要就是有关最近的美国大学生的事，之前表示自己和老婆在一起不是因为她漂亮，是因为心灵美，下面小编就和大家一起老看看完整的打油诗吧!

不知妻美刘强东是什么梗 出处含义解析

不知妻美刘强东什么梗

其实这句话刘强东表达的是自己并不是在乎章泽天的长相，这不是自己看重的，他喜欢的是它的这个人，她的性格和人品打动了它，其实是在夸奖内在美，但是被媒体和好事者说成了刘强东脸盲，不知道奶茶妹妹漂亮，取了一个漂亮的妹妹有什么用?

不知妻美刘强东什么意思

今年2月初，央视二套播出了《遇见大咖-刘强东》，刘强东在节目中说：“我这个人是脸盲，就是说根本就分不清楚谁漂亮不漂亮，说实话。我跟她在一起不是因为她漂亮，因为我根本不知道她漂不漂亮，就是因为觉得她这个人就是心地非常善良和纯粹的一个人。”

刘强东因此得了个“不知妻美刘强东”的雅号，并一举跻身马云、马化腾、王健林等“逼王”之列，并且排在了最前面。

不知妻美刘强东打油诗完整版

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不知妻美刘强东

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一无所有王健林

以上就是本次内容的全部介绍了

看完这篇文章有何感受？

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