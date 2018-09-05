91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

万王之王3d铁卫圣印怎么搭配 铁卫圣印搭配方式推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:30:24| 编辑：NO

万王之王3d是最新上线的热门手游，游戏中合理搭配的圣印可以极大的提高角色的实力，那么万王之王3d铁卫圣印该怎么搭配呢？下面就一起来看看小编带来的攻略吧！

万王之王3d铁卫在游戏中都是有着非常重要的地位的，超高的防御能力能让其在PVE和PVP都是很受欢迎的，那么万王之王3d铁卫宝石要怎么搭配呢?一起来看看吧!

万王之王3d铁卫圣印怎么搭配 铁卫圣印推荐

1级圣印和2级圣印选择

推荐选择：

红色圣印选择：1级强攻+9力量+9智力(3个)2级强攻+14力量+14智力(3个)

黄色圣印选择：1级暴击+0.25%暴击率(3个)2级暴击+0.5暴击率(3个)

蓝色圣印选择：1级强攻+5力量+5智力(3个)2级强攻+8力量+8智力(3个)

推荐理由：前期，我们在圣印的选择上主要以增加自身的攻击力、暴击为主，提升我们前期升级打本的速度

3级圣印选择

推荐选择：

红色圣印选择：强攻+22力量+22智力(3个)。

黄色圣印选择：韧性+1.2%暴抗(3个)。

蓝色圣印选择：暴击+1.2%暴击率(3个)。

紫色圣印选择：衰败+44力量+44智力+1.5%抵抗率(3个)或愈合+44力量+44智力+1.5%暴抗(3个)衰败、愈合二选一。

推荐理由：3级圣印我们尽量以伤害、暴抗为主，因为前期玩家的攻击力并不算太高，伤害主要还是暴击伤害，我们在圣印上提高暴抗，能有效的针对前期敌方对我们造成的暴伤，让我们在前期站的更稳一些。

4级圣印选择

推荐选择：

红色圣印选择：强攻+33力量+33智力(3个)。

黄色圣印选择：抵抗+1.6%抵抗率(3个)。

蓝色圣印选择：强攻+19力量+19智力(3个)

紫色圣印选择：衰败+66力量+66智力+抵抗率2.5%(3个)

推荐理由：铁卫在后期的时候，伤害上会明显的不足，所以4级圣印以提升自身攻击力为主，同时增加对法术伤害的免疫，以弥补自身的短板。

5级圣印选择

推荐选择：

红色圣印选择：强攻+49力量+49智力(3个)抵抗+1.2%抵抗率(3个)韧性+1.2%暴抗(3个)优先选择：强攻!

黄色圣印选择：暴击+1.2%暴击率(3个)抵抗+2%抵抗率(3个)韧性+2%暴抗(3个)优先选择：抵抗!

蓝色圣印选择：强攻+29力量+29智力(3个)暴击+2%暴击率(3个)优先选择：暴击!

紫色圣印选择：衰败+99力量+99智力+3.5%抵抗率(3个)愈合+99力量+99智力+3.5%暴抗(3个)铁躯+198耐力+3.5%暴击率(3个)优先选择：衰败!

推荐理由：五级圣印选择方向还是要弥补自身伤害短板与提升抗性免疫法术伤害为主。不过获得几率还是很低，如果不是这些的话就不要带，要不然还不如4级的圣印。

关于万王之王3d铁卫圣印搭配小五就为大家分享到这里了！

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号