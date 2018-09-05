万王之王3d铁卫圣印怎么搭配 铁卫圣印搭配方式推荐

万王之王3d是最新上线的热门手游，游戏中合理搭配的圣印可以极大的提高角色的实力，那么万王之王3d铁卫圣印该怎么搭配呢？下面就一起来看看小编带来的攻略吧！

万王之王3d铁卫在游戏中都是有着非常重要的地位的，超高的防御能力能让其在PVE和PVP都是很受欢迎的，那么万王之王3d铁卫宝石要怎么搭配呢?一起来看看吧!

1级圣印和2级圣印选择

推荐选择：

红色圣印选择：1级强攻+9力量+9智力(3个)2级强攻+14力量+14智力(3个)

黄色圣印选择：1级暴击+0.25%暴击率(3个)2级暴击+0.5暴击率(3个)

蓝色圣印选择：1级强攻+5力量+5智力(3个)2级强攻+8力量+8智力(3个)

推荐理由：前期，我们在圣印的选择上主要以增加自身的攻击力、暴击为主，提升我们前期升级打本的速度。

3级圣印选择

推荐选择：

红色圣印选择：强攻+22力量+22智力(3个)。

黄色圣印选择：韧性+1.2%暴抗(3个)。

蓝色圣印选择：暴击+1.2%暴击率(3个)。

紫色圣印选择：衰败+44力量+44智力+1.5%抵抗率(3个)或愈合+44力量+44智力+1.5%暴抗(3个)衰败、愈合二选一。

推荐理由：3级圣印我们尽量以伤害、暴抗为主，因为前期玩家的攻击力并不算太高，伤害主要还是暴击伤害，我们在圣印上提高暴抗，能有效的针对前期敌方对我们造成的暴伤，让我们在前期站的更稳一些。

4级圣印选择

推荐选择：

红色圣印选择：强攻+33力量+33智力(3个)。

黄色圣印选择：抵抗+1.6%抵抗率(3个)。

蓝色圣印选择：强攻+19力量+19智力(3个)

紫色圣印选择：衰败+66力量+66智力+抵抗率2.5%(3个)

推荐理由：铁卫在后期的时候，伤害上会明显的不足，所以4级圣印以提升自身攻击力为主，同时增加对法术伤害的免疫，以弥补自身的短板。

5级圣印选择

推荐选择：

红色圣印选择：强攻+49力量+49智力(3个)抵抗+1.2%抵抗率(3个)韧性+1.2%暴抗(3个)优先选择：强攻!

黄色圣印选择：暴击+1.2%暴击率(3个)抵抗+2%抵抗率(3个)韧性+2%暴抗(3个)优先选择：抵抗!

蓝色圣印选择：强攻+29力量+29智力(3个)暴击+2%暴击率(3个)优先选择：暴击!

紫色圣印选择：衰败+99力量+99智力+3.5%抵抗率(3个)愈合+99力量+99智力+3.5%暴抗(3个)铁躯+198耐力+3.5%暴击率(3个)优先选择：衰败!

推荐理由：五级圣印选择方向还是要弥补自身伤害短板与提升抗性免疫法术伤害为主。不过获得几率还是很低，如果不是这些的话就不要带，要不然还不如4级的圣印。

关于万王之王3d铁卫圣印搭配小五就为大家分享到这里了！