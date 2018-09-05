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阴阳师平安奇谭剧情怎么通关 阴阳师平安奇谭剧打法攻略分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:28:08| 编辑：NO

阴阳师平安奇谭最新上线，相信小伙伴们都已经尝试过来，那么阴阳师平安奇谭剧情怎么通关呢？下面就一起来看看小编带来的攻略吧！

阴阳师平安奇谭如何通关?还不清楚的小伙伴，快来看看小编为大家带来的阴阳师平安奇谭通关攻略，希望会有所帮助!

上线时间

9月5日更新维护后

原本净化恶灵的黄泉之境，因被封印的鬼切妖气过于强盛，而引来魔物扰乱了平安京的安宁。晴明大人受茨木童子所托前往黄泉之境祓除污秽，开启平安奇谭之旅!

平安奇谭，全新剧情玩法即将开启!

阴阳师平安奇谭如何通关

玩法介绍

大人们可点击探索地图中的平安奇谭进入副本。平安奇谭副本共九章，活动期间将每天开启三章。

平安奇谭拥有隔绝外界联系的能力，阴阳师大人将不能携带自己的式神进入副本。

副本中可获得式神、御魂套装与属性加成，协助大人们击败沿途的敌人以完成主支线任务。大人们需自行搭配式神的御魂套装与属性加成，以应对接下来更深入的剧情挑战

平安奇谭副本中有几率遇见神秘商人，神秘商人处上架了副本内的御魂套装与属性加成，可使用副本内的金币进行购买。适当的选购可以提升式神的战斗能力哦~

当每一章的剧情任务完成时，将会解锁对应的记忆碎片并触发鬼切的追忆绘卷，揭开鬼切与源氏的羁绊与往事。

阴阳师平安奇谭如何通关

奖励说明

阴阳师平安奇谭如何通关

本次活动奖励如下：

第一层：蛇皮x20、金币x1W

第二层：五星青吉鬼x1、白蛋x1

第三层：过场图密谋、契约、退治

第四层：逢魔之魂x20、金币x2W

第五层：体力x30、御灵境之钥x1

第六层：过场图故交、断臂、挚友

第七层：六星青吉鬼x1、金币x3W

第八层：三星白蛋x1、金币x5W

第九层：过场图自白、复仇、新生

通关章节将会解锁对应成就，并可获得奉为达摩、逢魔之魂、八岐大蛇鳞片等丰厚的游戏奖励。此外，大人们每通关三章剧情章节时，还可直接获得对应的鬼切绘卷插画哦~

猩红血影撕裂了契约，昔日安静的净化之地已成混沌。鬼切与源氏之间存在着怎样的往事?幻境之中会发生何种奇遇?

以上就是阴阳师平安奇谭如何通关全部内容。

看完这篇文章有何感受？

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