梦幻模拟战手游波赞鲁怎么转职好 波赞鲁转职选择推荐

波赞鲁是梦幻模拟战中的热门职业，受到不少玩家喜爱，很多玩家不知道梦幻模拟战手游波赞鲁转职哪个职业更强，下面小编就为大家分享一下梦幻模拟战手游波赞鲁转职选择推荐，一起来看看！

在梦幻模拟战游戏里面波赞鲁转职什么比较厉害呢，相信很多玩家都是对这个很好奇的，不希望自己转了个垃圾职业。下面小编就给大家讲讲波赞鲁转职详细解析，大家一起来看看吧。



波赞鲁转职详细解析

死神领主：

拥有两个技能，一个是黑洞，一个是封印。黑洞是一个范围攻击技能，并且还能对敌人造成随机的弱化效果。封印是一个被动技能，对敌人造成伤害可以封印对手的主动技能。

黑洞：【魔法伤害】攻击范围内多个敌军，造成0.36倍的范围伤害。对每个部队分别造成2个随机的弱化效果。

封印：【被动】对敌方造成伤害时，50%几率使得敌方无法使用主动技能，持续2回合。

黑暗王子：

黑暗王子拥有两个技能，一个是黑暗轮回阵营的超绝强化技能，另外一个是范围伤害，并且对敌人施加弱化效果。

暗之轮舞：【超绝强化】主动使用，范围内所有“黑暗轮回”友军，攻防能力大幅提升，并获得效果：战斗中，如果敌军身上有3个以上的弱化状态，本部队造成伤害提升15%。持续3回合。(该效果无法和其他的超绝强化技能叠加)

大地震：魔法伤害】对大范围内多个敌军，造成0.4倍的范围伤害，伤害对“飞兵”无效。并使敌军的“攻击、智力、防御”降低20%，持续2回合

转职选择：

推荐大家先转职成黑暗王子，这样可以顺利拿到阵营超绝技能。另外大家需要转职成死神领主，死神领主的被动实在是太强大了，可以说PVP无敌的存在。至于召唤师就不要转职了，召唤的魔物非常垃圾，不好用。

另外如果大家不玩黑暗轮回阵营，可以考虑直接转职成死神领主，不转黑暗王子，这样不需要波赞鲁发动超绝，只当成一个PVP搅屎棍就行了。

技能搭配：

暗之轮舞+大地震(或者黑洞)+封印。

黑暗王子一定是要转职成黑暗王子的，毕竟核心技能就是超绝，当然你不想要发动超绝也可以不转黑暗王子。