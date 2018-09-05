91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

梦幻模拟战手游波赞鲁怎么转职好 波赞鲁转职选择推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:26:24| 编辑：NO

波赞鲁梦幻模拟战中的热门职业，受到不少玩家喜爱，很多玩家不知道梦幻模拟战手游波赞鲁转职哪个职业更强，下面小编就为大家分享一下梦幻模拟战手游波赞鲁转职选择推荐，一起来看看！

在梦幻模拟战游戏里面波赞鲁转职什么比较厉害呢，相信很多玩家都是对这个很好奇的，不希望自己转了个垃圾职业。下面小编就给大家讲讲波赞鲁转职详细解析，大家一起来看看吧。

波赞鲁转职详细解析

死神领主：

拥有两个技能，一个是黑洞，一个是封印。黑洞是一个范围攻击技能，并且还能对敌人造成随机的弱化效果。封印是一个被动技能，对敌人造成伤害可以封印对手的主动技能。

黑洞：【魔法伤害】攻击范围内多个敌军，造成0.36倍的范围伤害。对每个部队分别造成2个随机的弱化效果。

封印：【被动】对敌方造成伤害时，50%几率使得敌方无法使用主动技能，持续2回合

黑暗王子：

黑暗王子拥有两个技能，一个是黑暗轮回阵营的超绝强化技能，另外一个是范围伤害，并且对敌人施加弱化效果。

暗之轮舞：【超绝强化】主动使用，范围内所有“黑暗轮回”友军，攻防能力大幅提升，并获得效果：战斗中，如果敌军身上有3个以上的弱化状态，本部队造成伤害提升15%。持续3回合。(该效果无法和其他的超绝强化技能叠加)

大地震：魔法伤害】对大范围内多个敌军，造成0.4倍的范围伤害，伤害对“飞兵”无效。并使敌军的“攻击、智力防御”降低20%，持续2回合

转职选择：

推荐大家先转职成黑暗王子，这样可以顺利拿到阵营超绝技能。另外大家需要转职成死神领主，死神领主的被动实在是太强大了，可以说PVP无敌的存在。至于召唤师就不要转职了，召唤的魔物非常垃圾，不好用。

另外如果大家不玩黑暗轮回阵营，可以考虑直接转职成死神领主，不转黑暗王子，这样不需要波赞鲁发动超绝，只当成一个PVP搅屎棍就行了。

技能搭配：

暗之轮舞+大地震(或者黑洞)+封印。

黑暗王子一定是要转职成黑暗王子的，毕竟核心技能就是超绝，当然你不想要发动超绝也可以不转黑暗王子。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号