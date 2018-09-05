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小米8屏幕指纹版值得入手吗 小米8屏幕指纹版配置参数是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:26:20| 编辑：zw

不少网友都知道小米将在本月中旬在成都举办新品发布会，看样子就是小米8青春版和屏幕指纹版了，很多小伙伴对此非常期待。那么小米8屏幕指纹版多少钱呢，具体配置情况怎么样，下面小编就为大家介绍一下吧!

魔盟网

小米8屏幕指纹版

小米8屏幕指纹版将于9月19号成都举行发布会。

小米8屏幕指纹版将会配备与小米8透明探索版相同的指纹识别技术，其余配置则会与小米8普通版保持一致，拥有6GB+128GB与8GB+128GB两种版本可选。目前国内已经有vivo、OPPO以及魅族等厂商在使用屏幕指纹技术，而小米的屏幕指纹技术只有在小米8透明探索版上才拥有，不过因为透明版的小米8产能不足，因此小米用户很难能够使用具备屏幕指纹的小米手机。

高通骁龙845

内存与存储：6GB+128GB、8GB+128GB

颜色：黑色、金色

系统：基于安卓8.1的MIUI 9

其它方面，这两款新机应该与普通版的小米8没有明显的差异，小米8配备6.21英寸三星AMOLED屏幕，分辨率为2248x1080，屏占比86.68%，后置双摄为1200万+1200万像素，前置相机是2000万像素，电池3400毫安时。

以上就是本次内容的全部介绍

看完这篇文章有何感受？

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