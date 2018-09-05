超维对决鬼灯怎么出装 超维对决鬼灯最强出装方式推荐

手游超维对决中，鬼灯是十分受欢迎的角色，那么超维对决鬼灯怎么玩？下面小编为大家分享一下超维对决鬼灯出装方式即思路，一起来看看吧!

超维对决鬼灯怎么出装?我们都知道鬼灯是一个比较肉的英雄，那么我们该怎么去出装呢?不同位置的鬼灯出装的思路也是不一样的。小编这就来给大家介绍下如何去出装，希望大家喜欢。

超维对决鬼灯出装介绍攻略

在不同位置上的英雄有不同的出装方式，第一我们可以出肉装辅助，利用治愈之盾的效果加强鬼灯的回复能力，保证鬼灯的生存。嗜血权杖让鬼灯的生命恢复能力更上一层，离子炮保证鬼灯有一定伤害。第二我们可以出半法辅助这套出装比较偏向输出，在保证鬼灯有一定肉度的情况下尽可能提升伤害。在有必要的时候，优先作出嗜血权杖和治愈之盾，可以保证鬼灯在团战的生存能力，频繁进出战场，使用技能回复自己的生命在趁机输出。

小编给大家带来两套鬼灯的出装方案，小伙伴们根据不同情况出装呦~

方案一：肉装辅助

抵抗战靴+重力装甲+治愈之盾+离子炮+光能之盾+嗜血权杖

出装思路：

1：利用治愈之盾的效果加强鬼灯的回复能力，保证鬼灯的生存。

2：嗜血权杖让鬼灯的生命恢复能力更上一层，离子炮保证鬼灯有一定伤害。

方案二：半法辅助

嗜血权杖+抵抗战靴+离子炮+治愈之盾+液氮火箭炮+聚焦棱镜

出装思路：

1：这套出装比较偏向输出，在保证鬼灯有一定肉度的情况下尽可能提升伤害。

2：在有必要的时候，优先作出嗜血权杖和治愈之盾，可以保证鬼灯在团战的生存能力，频繁进出战场，使用技能回复自己的生命在趁机输出。

以上就是小编给大家带来的超维对决鬼灯出装介绍攻略，希望大家喜欢！