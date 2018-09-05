vivo X23和iPhone X哪个好 vivo X23和iPhone X优劣对比介绍

对于vivo X23和iPhone X哪个好很多小伙伴都不清楚。今天小编为大家带来的是vivo X23和iPhone X两款手机的对比介绍，很多小伙伴们不是非常清楚两款手机区别在哪里，那么vivo X23和iPhone X哪个好呢？小编在此为大家详细介绍一下，一起看看吧!

左：vivo X23 右：iPhone X

颜值是第一生产力，这句话放在手机身上可是一点都不为过。而屏幕作为手机最重要的组成部分之一，近些年来可以说是有了长足的进步。从传统的16:9到18:9的全面屏普及，到iPhone X引领的刘海屏潮流，再到vivo NEX的零界全面屏设计，手机屏幕在往更高的屏占比道路上不断前进。而vivo X23此次则是在刘海的基础上更进一步，采用了全新的水滴屏设计，将刘海部分浓缩成仅有一个水滴大小，而听筒、光线距离感应器则做了隐藏处理。

这种水滴屏设计相较于iPhone X的刘海屏设计显得更加自然协调，同时也让vivo X23的正面观感更加突出。搭配更窄的边框及下巴，让vivo X23的屏占比达到了91.2%的惊人程度，而反观iPhone X，虽然做到了左右以及下巴边框等宽的视觉观感，但是由于刘海以及较宽的边框宽度，让iPhone X的屏占比只有81.15%。两者之间10%的屏占比差距，可以说是直接决定了颜值高低。

左：vivo X23 右：iPhone X

转到背部，两者都是采用了玻璃材质的盖板，并且两者都没有额外的开孔，一体性都做得十分出色。而不同的是vivo X23采用的是一块3D的弧面玻璃，手感上相较于iPhone X采用的2.5D玻璃手感要好上不少。根据曝光的消息来看，vivo X23一共有魅影紫、幻夜蓝以及幻影红三种颜色可选，背部采用了特殊的工艺处理，不仅在光线的照射下能够形成独特的3D幻影极光纹，同时可以实现全方面渐变，每一种角度都能幻化不同的色彩，颜色随光而动，流光溢彩。而iPhone X则是有白色跟深空灰两种颜色可选，在后盖的处理上则是显得较为平淡，在灯光的照射下与普通的玻璃材质没有什么太大的区别，少了一分惊艳却多了一份低调沉稳。

vivo X23 背部3D幻影极光纹

iPhone X背部

在黑科技创新方面，两者都不约而同的选择在安全识别方面发力，但不同的是iPhone X选择走3D结构光路线，而vivo X23则是采用屏幕指纹方案。在全面屏的趋势下，这两种方案可以说是目前较为主流且可行的两个方向，但是3D结构光由于先天的劣势，必须要在前面留有较多的空间放置元器件，所以正面部分的刘海也就在所难免，但不排除以后会有所创新能够去掉这个大刘海。

就目前的情况而言，vivo X23的屏幕指纹方案是既能保证安全性、保留原有解锁习惯，又能做到不占用正面显示空间的两全方案。而且据爆料称，三星以及苹果都在秘密研发屏幕指纹技术，这无疑是对屏幕指纹的肯定，而vivo X23所搭载的光电屏幕指纹已经更新到了第四代，vivo在这方面可以说是有着深厚的积累，即便是后续三星苹果也推出屏幕指纹技术，vivo也能保持在技术方面的领先优势。





vivo X23第四代光电屏幕指纹

iPhone X 3D人脸识别

在价格方面，现在iPhone X虽然已经没有了刚刚发布之时的恐怖售价，但是在京东天猫等平台也还是要7000元才能买到。而按照vivo X系列的传统来看，X23定价应该在3000元价位，对比iPhone X无疑是优惠太多了。手机界推陈出新的速度从上面的对比便可见一斑，短短一年时间，iPhone X在外观以及黑科技创新方面的优势在面对即将发布的vivo X23面前已经荡然无存。

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