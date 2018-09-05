逆水寒杏花天奇遇触发方法是什么 杏花天奇遇玩法方案详解

对于逆水寒杏花天奇遇任务怎么触发不少玩家都不知道技巧方法。逆水寒这个活色生香的江湖中有着很多千奇百怪的奇遇，其中杏花天这个奇遇任务不少玩家想做却不知道具体方法。那么逆水寒杏花天奇遇触发方法是什么样子的呢？下面就给大家带来杏花天奇遇任务攻略，希望能帮到大家。

【奇遇介绍】

品级:中吉;

地点:杭州·嫣红阁;

人物:阮七头;

简介:今天是秋月被赎身的日子，谁知楼外吵了起来。

【步骤流程】

1.前往杭州(751,720)在这一片区域都可以。

2.使用表情观察即可，触发之后。阮七头上会出枫叶。

3.如果没有触发的话，继续加好感哦。

【奇遇奖励】

完成之后会送你大幅提升五感的食物。

【奇遇冷知识】

经过几次测试的情况，逆水寒的捏脸系统在玩家完成捏脸时，会有一个系统评价。这个评价是根据你捏脸的数据而来的。如果你捏出来颜值逆天的脸，就会有一个好的评价，如果你捏出一个丑脸，当然也有一个差评。而在逆水寒的奇遇系统，有些奇遇可能是跟你的颜值挂钩的，而捏脸评价就是关键的标准。所以在对待捏脸的时候，玩家还是要认真对待，不然可能有些奇遇你一辈子都错过了。

以上就是小编为各位带来的有关逆水寒杏花天奇遇任务怎么触发的全部内容