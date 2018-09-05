逆水寒浅酌低唱奇遇触发方法是什么 浅酌低唱奇遇玩法技巧介绍

对于逆水寒浅酌低唱奇遇任务怎么触发不少玩家都不了解。逆水寒这个活色生香的江湖中有着很多千奇百怪的奇遇，其中浅酌低唱这个奇遇任务不少玩家想做却不知道具体方法。那么逆水寒浅酌低唱奇遇触发方法是什么呢？怎么玩呢？下面就给大家带来浅酌低唱奇遇任务攻略，希望能帮到大家。

【奇遇介绍】

品级:小吉;

地点:汴京;

人物:李师师;

简介:李师师好感奇遇。

【步骤流程】

1.首先前往汴京寻访找到李师师，和李师师互动好感度达到3800后可跳出说英雄卡牌并开启该奇遇。接着前往汴京(726,415)附近走动，可触发该奇遇。

2.触发后出现奇遇卷轴，也就是这个奇遇可以做啦!接着按着任务流程走。

3.如果没有触发的话，继续加好感哦。

【奇遇奖励】

完成奇遇即可获得相应奖励：李师师好感度，李师师相关剧情，奖励好感+200。

【奇遇冷知识】

经过几次测试的情况，逆水寒的捏脸系统在玩家完成捏脸时，会有一个系统评价。这个评价是根据你捏脸的数据而来的。如果你捏出来颜值逆天的脸，就会有一个好的评价，如果你捏出一个丑脸，当然也有一个差评。而在逆水寒的奇遇系统，有些奇遇可能是跟你的颜值挂钩的，而捏脸评价就是关键的标准。所以在对待捏脸的时候，玩家还是要认真对待，不然可能有些奇遇你一辈子都错过了。

以上就是小编为各位带来的有关逆水寒浅酌低唱奇遇任务怎么触发的全部内容