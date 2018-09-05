《香蜜沉沉烬如霜》中运用了很多特效，特别是近期的天魔大战，特效被观众一致称赞， 《香蜜沉沉烬如霜》神仙剧组是怎么回事？《香蜜沉沉烬如霜》天魔大战特效有多好？91小编给大家介绍一下。

《香蜜沉沉烬如霜》

《香蜜》收视连续登顶的第N天，在各方安利打call之下扬眉吐气的香蜜女孩，终于迎来了剧集收官的华丽一刻。四界历劫，人间大婚，不管之前你捅我我捅你的剧情怎样闹心，锦觅旭凤到底还是追求到了某种意义上的圆满。这部在暑期给本追剧狗带来无数欢笑与泪水的良心神话爱情剧，真正担得起粉丝一句恋恋不舍的“完结撒花”。不过，在“爽完”之后，小编终于忍不住说一句话，不仅香蜜女孩该出头，《香蜜沉沉烬如霜》的整个后期制作团队，也应该拥有姓名!正如有位网友说的，没有制作过，真的不知道后期有多累。那些看似炫酷的一个镜头背后，可能就藏着一个熬秃了自己的后期工作人员，他们做得差了会挨骂，但做得好了也没多少人夸，而这次《香蜜》的良心特效，值得每个香蜜女孩吹一波彩虹屁!

相比大结局的圆满，很多人可能对61集虐哭无数人的天魔大战记忆深刻。这可以说是整个故事的高潮时刻，坠入魔道的旭凤，终于还是迎来了与窃取自己天帝位置的润玉的终极一战。龙凤对决，很燃很热血，主角拼演技，特效也全开齐。感受下这浩然磅礴的场面。天魔交火，龙凤大战，迎抢新娘，震撼不?爽不?各种炫酷燃炸的特效场面，丝毫没有被演员们出色的演技比下去，在大家都吹演技吹剧情的时刻，依然有粉丝为了特效“吹爆”。有多少人是因为这让人完全不出戏的大片质感而追《香蜜》的我不知道，反正，因为《香蜜》特效追剧的，一定要算上小编一个!面对这肉眼可见的熊熊燃烧的经费，甚至还有人说，“斗姆元君当初说得对，锦觅迟早一死不如早死，这两兄弟特效都要花多少钱”，哈哈哈，这脑回路也真的是没SEI了!

其实自剧集开播以来，就一直能在各大网络平台看到对《香蜜》特效的打call安利，这部投资3个多亿的巨制，呈现出国产古代神话爱情剧久违的优良质感，在《香蜜》这里，观众吐槽标配的那句“五毛特效”，终于没了说出口的余地。不管你想要一片飘飞的渺小花瓣，还是一池盛开的唯美红莲，在《香蜜》这里，完全ok!至于那些神仙打架时猛烈又不能失去仙气的缥缈，还有冰火交替间绝对爽燃的炫酷，在《香蜜》这里，同样ok!就连锦觅旭凤让人羞羞的“灵修”场景，都能在特效的加持下变得这般有内涵而又不色欲，这想象力和创造力，只想对《香蜜》的制作团队说一声“社会社会”。

《香蜜沉沉烬如霜》

昨天，这部剧的特效团队还发布了一个特效分解视频，详细向观众展示了这浩大的“香蜜世界”是如何建成的。一点开，好家伙，这才是不看不知道一看吓一跳，那些你看起来仙气飘飘的唯美场景，背后真的就是一道一道繁琐复杂的枯燥工序。特效如此，足见匠心。小编不懂“建模”“填色”之类的专业术语，但大概可以明白，所谓的“平地起高楼”，断然不是一日之功。那些看起来完整壮观的场景，也是《香蜜》团队一点一点搭建起来，不可谓不用心，不可谓不专业。感受一下这个可爱的萌物，在电视剧的成片里，它蹦蹦跳跳，立体自然。殊不知，在制作背后，可能就是这样一层一层叠加修改才有的效果。美好的场景如PPT般变换，但其间搭载的可能就真的是“无数人熬秃的头发”。如此特效，绝对担得起网友的一句“够得上电影水平”。甚至可以说，《香蜜》的特效，可能比有些电影都要好，避免引战，小编这里就不点名了。

Anyway，这部陪伴我们一个暑假的大剧，终于是不负香蜜女孩们前期为它各种“冲鸭”“打call”，也希望，这样随便一截屏都是壁纸的特效，有缘在其他良心剧中也能重逢。