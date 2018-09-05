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《哥哥别闹啦》新人坐冷板凳是怎么回事？《哥哥别闹啦》为什么叫林更新怼王

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:15:22| 编辑：墨染西行

《哥哥别闹啦》中林更新不断刷新粉丝的印象，《哥哥别闹啦》新人坐冷板凳是怎么回事？《哥哥别闹啦》为什么叫林更新怼王？91小编给大家介绍一下啊。

《哥哥别闹啦》

一向好脾气的林更新在《哥哥别闹啦》的舞台上，却似乎总是“破例”，化身“小林飞刀”、“林怼怼”毒舌不断。这次又因为预备主持团成员们身份阐述时的发言太跳脱和搞笑，林更新竟然当场放狠话：“下一期我让你们再玩，我不姓林，全上那(冷板凳区)坐着去。”

在本期节目中，陈赫和林更新将带领14位预备主持团成员参加一场“亢奋星人的party”。在游戏中，有3名原始的瞌睡星人和9名亢奋星人，如果亢奋星人跟瞌睡星人接触，就会被“感染”，最后场上人数多的一方获胜。

每位玩家在拿到身份卡以后，需要对自己的身份进行阐述，而在这过程中，成员李政军本来想体现一下自己的学霸特质，却错将肾上腺素“C9H13O3N”的“N”说成“an”，亢奋星人也说成“kan奋星人”，引得全场爆笑。

而李德鑫在看完自己的身份卡之后，拍着桌子大声说道：“亢奋星人”。陈赫调侃他，“看个卡就变了一个人了”，对此他牛里牛气地回答道：“下一个，哥。”“综艺老手”陈赫竟也点头哈腰说：“好的，哥。”再次承包了全场的笑点。

还有一个吸引全场注意的是古灵精怪的赵昭仪，她要求用自己的“才华”来结束她的发言，在接下来的打油诗背诵过程中，她连续两次忘词却仍不放弃，坚持背完，场上的气氛尴尬到凝固，就连综艺经验老到的陈赫林更新都尬得无言以对。

连着三位新人的跳脱发言让林更新哭笑不得，半开玩笑地说：“下一期我让你们再玩，我不姓林，全上那(冷板凳区)坐着去。”

经过之前几期节目的相处，各位预备主持团成员与陈赫林更新两位哥哥的互动更加亲近自然，现在都能随意地互开玩笑了。不知道在接下来的节目中，大家和两位哥哥还会发生怎样有趣的故事呢，每周五晚18点《哥哥别闹啦》期待一下!

看完这篇文章有何感受？

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