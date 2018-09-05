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遇见逆水寒叶问舟送礼方法有哪些 叶问舟好感度速刷方法解析

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:11:53| 编辑：zw

对于遇见逆水寒叶问舟怎么送礼不少小伙伴都不清楚。那么，叶问舟喜欢什么呢?叶问舟是很多小伙伴喜欢的角色，下面就和了解下遇见逆水寒叶问舟好感度提升攻略吧。

遇见逆水寒叶问舟怎么送礼_叶问舟好感度提升攻略

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叶问舟卡牌介绍

稀有度

天赐

卡牌属性

性情：662

才华：668

武功：664

财力：23

叶问舟好感度提升攻略

好感+20：

西湖莲花，机械鸟，桃溪泥人，桃溪花枝，宣州紫毫笔，江山笔记，莲花河灯，柳笛，和田玉坠，庆历善治方，西域葡萄，

+15：

追风翼(神秘江湖器具)，冰糖糕，水域全图，河豚，碧血战籍，锁子甲，玉红叶，桃花雪，邛窑茶盏，剑门豆腐，和田玉石，金绣铁骨扇，楼兰蜜酒，霹雳堂火器，扇子，金叶子，冬虫夏草，武安蹴鞠，关外人参，弓箭，青城脸谱，关外鹿皮，嘉禾肉粽，西域炼乳，西域宝刀，铜丝手套，武林秘籍，蝈蝈笼，关外鹿肉，汝窑茶盏，熙春调味料，

+10：

竹哨，筚篥，龙渊，三合美酒，女儿红，兽皮包裹，黑白玲珑子，金丝楠木，孔雀石，醉螺，草帽，铜镜，桃木剑，司南，判官笔，毽子，薄荷，虎骨酒，鎏金碧玉勺，风俗画，绢花绸伞，西湖莲蓬，胡笳十八拍，武经总要，拨浪鼓，词韵曲谱，玉扳指，鬼谷算盘，云栖竹笋，苹果，月影碎空残卷，药粥，桃溪豆腐，雪梨，青铜锭，火铳，碧血战铠，剥皮小刀，明前龙井，酒葫芦，糖葫芦，高丽泡菜，养颜阿胶，萤火虫，红泪面脂，蓑衣，

+5：

花盆土，雪狐皮，化骨水，雪村鸡蛋，一束桃花，阮，一屉包子，绣花绢帕，孔雀翎，野生牛筋，粽子，霹雳堂炮仗，棉花，一片枫叶，梳妆匣，花瓶，龙井黑猪肉，泥鳅，

+2：

一根萝卜，一篮蔬菜，一块粗麻布，一袋红豆，一捆麻绳，一棵大白菜，一捆线球，陶罐，一袋面粉，半截蜡烛，一袋麦麸，一块木板，竹竿，狼毫笔，针线包，羊毫笔，绿茶茶叶

以上是小编为各位带来的遇见逆水寒叶问舟好感度提升攻略的全部内容，更多精彩游戏资讯，请持续关注

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