遇见逆水寒叶问舟送礼方法有哪些 叶问舟好感度速刷方法解析

对于遇见逆水寒叶问舟怎么送礼不少小伙伴都不清楚。那么，叶问舟喜欢什么呢?叶问舟是很多小伙伴喜欢的角色，下面就和了解下遇见逆水寒叶问舟好感度提升攻略吧。

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叶问舟卡牌介绍

稀有度

天赐

卡牌属性

性情：662

才华：668

武功：664

财力：23

叶问舟好感度提升攻略

好感+20：

西湖莲花，机械鸟，桃溪泥人，桃溪花枝，宣州紫毫笔，江山笔记，莲花河灯，柳笛，和田玉坠，庆历善治方，西域葡萄，

+15：

追风翼(神秘江湖器具)，冰糖糕，水域全图，河豚，碧血战籍，锁子甲，玉红叶，桃花雪，邛窑茶盏，剑门豆腐，和田玉石，金绣铁骨扇，楼兰蜜酒，霹雳堂火器，扇子，金叶子，冬虫夏草，武安蹴鞠，关外人参，弓箭，青城脸谱，关外鹿皮，嘉禾肉粽，西域炼乳，西域宝刀，铜丝手套，武林秘籍，蝈蝈笼，关外鹿肉，汝窑茶盏，熙春调味料，

+10：

竹哨，筚篥，龙渊，三合美酒，女儿红，兽皮包裹，黑白玲珑子，金丝楠木，孔雀石，醉螺，草帽，铜镜，桃木剑，司南，判官笔，毽子，薄荷，虎骨酒，鎏金碧玉勺，风俗画，绢花绸伞，西湖莲蓬，胡笳十八拍，武经总要，拨浪鼓，词韵曲谱，玉扳指，鬼谷算盘，云栖竹笋，苹果，月影碎空残卷，药粥，桃溪豆腐，雪梨，青铜锭，火铳，碧血战铠，剥皮小刀，明前龙井，酒葫芦，糖葫芦，高丽泡菜，养颜阿胶，萤火虫，红泪面脂，蓑衣，

+5：

花盆土，雪狐皮，化骨水，雪村鸡蛋，一束桃花，阮，一屉包子，绣花绢帕，孔雀翎，野生牛筋，粽子，霹雳堂炮仗，棉花，一片枫叶，梳妆匣，花瓶，龙井黑猪肉，泥鳅，

+2：

一根萝卜，一篮蔬菜，一块粗麻布，一袋红豆，一捆麻绳，一棵大白菜，一捆线球，陶罐，一袋面粉，半截蜡烛，一袋麦麸，一块木板，竹竿，狼毫笔，针线包，羊毫笔，绿茶茶叶

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