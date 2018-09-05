非人学园肆季怎么样 肆季技能属性详情介绍

对于非人学园新英雄肆季厉不厉害很多小伙伴都非常关注。出身于老君一系的新英雄肆季，凭借着著名宝具金刚琢，拥有缴械、控制、传送等各种功能型技能，还能掏出一大把神奇道具支援队友，堪称学园新一代强力辅助，ADC克星!那么新英雄肆季强不强呢，技能属性怎么样呢？下面就给大家带来新英雄肆季技能解析，希望能够帮到大家。

肆季定位

肆季的战场定位是支援，多种手段随时掏出神奇道具，让队友花式扭转战局。而强力的缴械技能，则将让不少靠平A输出的敌方角色瞬间手残，难受无比。一技能的范围拉回，配合队友的输出和技能都有奇效，让对手感受劫数难逃的残酷命运。此外，大招的传送门设计，更让她能最大程度带飞队友，发挥出奇制胜的支援威力。

肆季技能解析

被动技能：哇!宝物

肆季的金刚琢在助攻/击败或者普攻命中敌方英雄的时候会吸取宝物碎片，集齐六个碎片后会融合成一个神奇道具，并使得肆季接下来的一次普通攻击会附带4%-7%的真实伤害，增加幅度随英雄等级成长。

一技能：肆季轮回

肆季向前投掷金刚琢，命中敌方单位或到达最大距离后返回。返回时会将命中的所有单位拉回，并对他们造成物理伤害。强力控制技能，与队友技能的衔接能打出花式配合。

二技能：强制封锁

肆季对周围的敌人造成物理伤害，并收缴目标的武器持续2秒，使其无法进行普通攻击，并在持续时间内恢复生命值。目标可以通过远离肆季来提前结束缴械状态，如果目标被持续缴械2秒，还会受到额外的物理伤害和减速效果。缴械、回血加减速，功能性强大，让平A的敌人头痛不已。

三技能：奇妙旅行

肆季打开金刚琢的封印，在4秒后传送至目标地点。一旦吟唱超过两秒，传送便无法被打断。觉醒效果：所有通过传送门的我方队友均会获得一个神奇道具。不管是带队友强势切入团战，还是战略性逃离包围，都有奇效，觉醒还赠送神奇道具喔!

以上就是小编为各位带来的有关非人学园新英雄肆季厉不厉害的全部内容，希望上面分享的新英雄肆季技能解析能对大家有所帮助。更多精彩游戏资讯，请持续关注