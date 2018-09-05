魔力宝贝手机版料理怎么制作 全料理制作攻略介绍

魔力宝贝手机版料理玩法上线了，玩家通过获得材料即可制作料理，使用料理可以获得属性加成哦，魔力宝贝手机版料理怎么制作，下面小编为大家带来全料理制作攻略。

魔力宝贝手机版料理攻略

料理：面包

最容易制作的面包，却是我心中最无法割舍的味道。

在第一次进入罗连斯研究塔时，身上的料理和药水都被看门人没收了，让我们苦恼了好一阵。好在我们5个人一齐动脑，想出了一个妙招：带着食材进研究塔，在里面制作最简单的面包。有了面包补蓝，我们这才一路撑到了Boss战。

真怀念与大伙一起做面包的日子，满满的都是感动与回忆啊~

料理：韩式泡菜饭

说起料理，我脑海里第一个蹦出的就是韩式泡菜饭~

经历过端游的勇者都知道，厨师的冲级之路那叫一个辛苦，光是冲到7级就要付出不少时间与精力，再往上就更难了。而我正是靠着没日没夜地做韩式泡菜饭才成功冲级，成为了我们家族第一个10级厨师。

直到今天，每每跟家族伙伴们吹起这事，我都要嘚瑟好一阵呢~

料理：烧鸡

有多少勇者和我一样，还记得4级料理烧鸡?

盐、鸡肉、胡椒和柠檬草，简单的四种原料，采集起来却要跑好远的路。幸亏两个猎人朋友愿意帮助我，他们一个在北边打鸡肉，一个南边打胡椒，而我负责在亚留特打盐。我们同心协力，忙活了一下午才凑齐了充足的食材，做出了属于我们的第一只烧鸡~

平平凡凡的烧鸡，见证了我们这帮老伙计的深厚情谊与青春岁月，想想都要泪目了~