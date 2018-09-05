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遇见逆水寒温柔送礼方法有哪些 温柔好感度速刷方法详情解析

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:05:04| 编辑：zw

对于遇见逆水寒温柔怎么送礼不少玩家都不清楚。很多小伙伴都知道遇见逆水寒是个古风恋爱养成手游，温柔是游戏中很多玩家喜欢的女角色，那么温柔送什么能增加好感度呢?下面就来看看遇见逆水寒温柔好感度提升攻略吧。

遇见逆水寒温柔怎么送礼_温柔好感度提升攻略

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温柔欢喜冤家介绍

稀有度

天赐

卡牌属性

性情：22

才华：542

武功：429

财力：1022

温柔好感度提升攻略

好感+20：

女儿红，蹴鞠，梳妆匣，拨浪鼓，机械鸟，竹陀螺，毁诺城女装，三合美酒，养颜阿胶

+15：

金绣铁骨扇，金丝楠木，楼兰蜜酒，沐浴香药，剥皮小刀，关外人参，河豚，黑白玲珑子，虎骨酒，剑门豆腐，酒葫芦，契丹瓜子，契丹牛乳，水域全图，司南，碎月海龟，锁子甲，糖葫芦，铜丝手套，武林秘籍，西湖莲蓬，西域炼乳，西域葡萄，雪狐皮，玉扳指，追风翼

+10：

柳笛，玉红叶，冰糖糕，筚篥，碧血战籍，金叶子，绢花绸伞，汝窑茶盏，竹哨，鎏金碧玉勺，薄荷，草帽，海螺，荷包，孔雀石，碎月明虾，蓑衣，桃木剑，桃溪豆腐，西湖莲花，宣州紫毫笔，雪梨，萤火虫

+5：

陶罐，竹竿，花瓶，磨刀石，青铜锭，药粥

+2：

花盆土，绿茶茶叶，一篮蔬菜，棉花，一片枫叶，羊毫笔，一袋红豆，半截蜡烛，狼毫笔，神秘妆匣，时空碎片，蔬菜，一袋大米，一袋麦麸，一袋面粉，一根萝卜，一根茄子，一颗大白菜，一块粗麻布，一块帆布，一块木板，一捆麻绳，一捆线球，针线包

以上是小编为各位带来的遇见逆水寒温柔好感度提升攻略的全部内容，更多精彩游戏资讯，请持续关注

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