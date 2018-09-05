遇见逆水寒温柔送礼方法有哪些 温柔好感度速刷方法详情解析

对于遇见逆水寒温柔怎么送礼不少玩家都不清楚。很多小伙伴都知道遇见逆水寒是个古风恋爱养成手游，温柔是游戏中很多玩家喜欢的女角色，那么温柔送什么能增加好感度呢?下面就来看看遇见逆水寒温柔好感度提升攻略吧。

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温柔欢喜冤家介绍

稀有度

天赐

卡牌属性

性情：22

才华：542

武功：429

财力：1022

温柔好感度提升攻略

好感+20：

女儿红，蹴鞠，梳妆匣，拨浪鼓，机械鸟，竹陀螺，毁诺城女装，三合美酒，养颜阿胶

+15：

金绣铁骨扇，金丝楠木，楼兰蜜酒，沐浴香药，剥皮小刀，关外人参，河豚，黑白玲珑子，虎骨酒，剑门豆腐，酒葫芦，契丹瓜子，契丹牛乳，水域全图，司南，碎月海龟，锁子甲，糖葫芦，铜丝手套，武林秘籍，西湖莲蓬，西域炼乳，西域葡萄，雪狐皮，玉扳指，追风翼

+10：

柳笛，玉红叶，冰糖糕，筚篥，碧血战籍，金叶子，绢花绸伞，汝窑茶盏，竹哨，鎏金碧玉勺，薄荷，草帽，海螺，荷包，孔雀石，碎月明虾，蓑衣，桃木剑，桃溪豆腐，西湖莲花，宣州紫毫笔，雪梨，萤火虫

+5：

陶罐，竹竿，花瓶，磨刀石，青铜锭，药粥

+2：

花盆土，绿茶茶叶，一篮蔬菜，棉花，一片枫叶，羊毫笔，一袋红豆，半截蜡烛，狼毫笔，神秘妆匣，时空碎片，蔬菜，一袋大米，一袋麦麸，一袋面粉，一根萝卜，一根茄子，一颗大白菜，一块粗麻布，一块帆布，一块木板，一捆麻绳，一捆线球，针线包

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