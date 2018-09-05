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王威开微博与杨幂互关怎么回事 王威与杨幂关系怎么样

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:03:48| 编辑：火红橘子

近日，作为空军特种兵狙击手的王威班长从部队退役了。那么王威开微博与杨幂互关怎么回事？ 王威与杨幂关系怎么样？一起来看看吧！

王威开微博 与杨幂互关 可见感情不一般

9月4日晚，《真正男子汉》官博@了节目第二季中的王威班长，宣布其已开通微博，随后王威转发了此条微博，“初来乍到，还请大家多多关照。”网友们表示除了强烈的欢迎之情，“好的!关照!没问题!”“班长好!”也有眼尖的网友发现王威已低调关注了第三季的嘉宾孙杨、黄子韬、杨幂等人，稍晚，杨幂也回关了王威。可见大家经过几个月的相处，感情十分亲密。

王威开微博 与杨幂互关 可见感情不一般

湖南卫视真正男子汉综艺节目自推出以来就异常火爆。而真正男子汉第二季中，由部队中王威担任雷神突击队二班班长，军队给人的感觉就是铁面无私，纪律就是一切。但是王威在严格遵守纪律的同时，一些暖心的小举动让所有人感动流泪。他曾给杨幂防晒霜，在军训前给每一个学员一瓶藿香正气水，防止他们中暑。队员有了错误，他自己一个人来扛，拖着沉重的行李在操场上一遍一遍的爬行，看到这一幕所有人都留下了眼泪。

王威个人资料介绍

王威，生于1993年，中国军人，特种兵狙击手，《真正男子汉第二季》中的班长。特长：远距离精准射击

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