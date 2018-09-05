非人学园新英雄肆季应援团搭配技巧是什么 应援团顶配方案介绍

很多小伙伴都不知道非人学园新英雄肆季应援团怎么搭配?学园开学季来袭，天高阵容又迎来了一位强力辅助英雄——肆季，很多网友对其非常喜欢与好奇。那么新英雄肆季应援团怎么搭配才厉害呢?下面就给大家带来新英雄肆季应援团搭配推荐，希望能够帮到大家。

肆季定位

肆季的战场定位是支援，多种手段随时掏出神奇道具，让队友花式扭转战局。而强力的缴械技能，则将让不少靠平A输出的敌方角色瞬间手残，难受无比。一技能的范围拉回，配合队友的输出和技能都有奇效，让对手感受劫数难逃的残酷命运。此外，大招的传送门设计，更让她能最大程度带飞队友，发挥出奇制胜的支援威力。

肆季应援团搭配推荐

蓝色——紫苏：生命值+900

红色——比利：生命值+720

绿色——乌波：冷却缩减+1.6%

团长：

哲学大师：控制命中敌方英雄时回复自身4%最大生命值，冷却时间15秒，并在接下来5秒内，为对方附加哲学状态，友方英雄攻击该目标时每秒回复(50+英雄等级*6)的生命值。

副团长：

国宝君【生存】：释放技能命中敌方英雄将增加10点最大生命，最多可叠加40层，当达到满层后额外获得200点生命值。

伏地魔【功能】：减少5%的冷却时间，同时自身的冷却缩减上限提升至45%，使用技能的法力消耗减少至20%。

分析：

蓝色、红色选择生命值是为了增加肆季的基础生命值，让自身能够有更多的容错空间来支援队友。绿色选择冷却缩减是为了加快技能重置，更好的适应战场节奏。

团长选择哲学大师的理由是肆季作为近战支援型的英雄，偏向于辅助队友，搭配哲学大师可以提高整队的续航能力。

副团长上选择国宝君可以提高自身生存能力，增加支援方面的容错性，而伏地魔可以减少技能CD，利用技能达到控场的目的，起到支援的作用。

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