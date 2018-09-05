91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

非人学园新英雄肆季应援团搭配技巧是什么 应援团顶配方案介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 15:03:29| 编辑：zw

很多小伙伴都不知道非人学园新英雄肆季应援团怎么搭配?学园开学季来袭，天高阵容又迎来了一位强力辅助英雄——肆季，很多网友对其非常喜欢与好奇。那么新英雄肆季应援团怎么搭配才厉害呢?下面就给大家带来新英雄肆季应援团搭配推荐，希望能够帮到大家。

QQ截图20180905145847.png

肆季定位

QQ截图20180905150308.png

肆季的战场定位是支援，多种手段随时掏出神奇道具，让队友花式扭转战局。而强力的缴械技能，则将让不少靠平A输出的敌方角色瞬间手残，难受无比。一技能的范围拉回，配合队友的输出和技能都有奇效，让对手感受劫数难逃的残酷命运。此外，大招的传送门设计，更让她能最大程度带飞队友，发挥出奇制胜的支援威力。

肆季应援团搭配推荐

非人学园新英雄肆季应援团怎么搭配_新英雄肆季应援团搭配推荐

蓝色——紫苏：生命值+900

红色——比利：生命值+720

绿色——乌波：冷却缩减+1.6%

团长：

哲学大师：控制命中敌方英雄时回复自身4%最大生命值，冷却时间15秒，并在接下来5秒内，为对方附加哲学状态，友方英雄攻击该目标时每秒回复(50+英雄等级*6)的生命值。

副团长：

国宝君【生存】：释放技能命中敌方英雄将增加10点最大生命，最多可叠加40层，当达到满层后额外获得200点生命值。

伏地魔【功能】：减少5%的冷却时间，同时自身的冷却缩减上限提升至45%，使用技能的法力消耗减少至20%。

分析：

蓝色、红色选择生命值是为了增加肆季的基础生命值，让自身能够有更多的容错空间来支援队友。绿色选择冷却缩减是为了加快技能重置，更好的适应战场节奏

团长选择哲学大师的理由是肆季作为近战支援型的英雄，偏向于辅助队友，搭配哲学大师可以提高整队的续航能力。

副团长上选择国宝君可以提高自身生存能力，增加支援方面的容错性，而伏地魔可以减少技能CD，利用技能达到控场的目的，起到支援的作用。

以上就是小编为各位带来的有关非人学园新英雄肆季应援团怎么搭配的全部内容

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号