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非人学园新英雄肆季玩法技巧是什么 肆季玩法攻略介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 14:59:30| 编辑：zw

对于非人学园新英雄肆季怎么玩很多小伙伴都非常疑惑，学园开学季来袭，天高阵容又迎来了一位强力辅助英雄——肆季。出身于老君一系的肆季，凭借着著名宝具金刚琢，拥有缴械、控制、传送等各种功能型技能，堪称学园新一代强力辅助，ADC克星!很多小伙伴对其都非常喜欢。那么新英雄肆季要怎么玩才厉害呢?下面就给大家带来新英雄肆季玩法攻略大全，希望能够帮到大家。

非人学园新英雄肆季怎么玩_新英雄肆季玩法攻略大全

肆季背景

肆季，女，17岁，天赋高级中学学生。肆季有着墨青色的独角，金色长辫，是24小时自带爽朗笑容的元气少女，原型为《西游记》中的神兽“兕”，因为长年被误叫做兜，于是干脆改名叫肆季。与金角、银角青梅竹马，一同师从老君长大。受宝具狂人老君的影响，肆季对宝具执念也非同一般，随时会忍不住对神兵宝具研究一番，并积累了丰富的相关知识。

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随身宝具是老君赠与她的金刚琢，内部链接着老君的异空间，能够吸收世间所有的兵器，战场对决开挂般的神器。圆形的金刚琢寄托了老君希望她“磨练圆融”的美好寓意，不过肆季的努力好像是另一方面的，比如超改金刚琢，加上六个更有棱角的强力勾玉。而且肆季还因为常年携带金刚琢，锻炼出了极强的臂力。

肆季定位

肆季的战场定位是支援，多种手段随时掏出神奇道具，让队友花式扭转战局。而强力的缴械技能，则将让不少靠平A输出的敌方角色瞬间手残，难受无比。一技能的范围拉回，配合队友的输出和技能都有奇效，让对手感受劫数难逃的残酷命运。此外，大招的传送门设计，更让她能最大程度带飞队友，发挥出奇制胜的支援威力。

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