91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

为什么说文淇不配和王俊凯演戏？ 文淇怎么回怼黑粉？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 14:59:16| 编辑：墨染西行

王俊凯演出电视剧《天坑鹰猎》中搭档的都是一种青年演员，于是有一些黑粉开始怼女主演，为什么说文淇不配和王俊凯演戏？ 文淇怎么回怼黑粉？91小编给大家介绍一下。

文淇回呛网友

据台湾媒体报道，艺人文淇是金马奖史上最年轻影后入围者，虽然今年才15岁，却拥有出色的演技，近期从电影圈回归小荧幕，跟TFBOYS王俊凯一起演出电视剧《天坑鹰猎》，却被少数不理智的黑粉骂丑、恶心，为此亲自公开回呛，直率行为被网友大赞“做得好”!

文淇在《天坑鹰猎》中饰演少女“菜瓜”，因为是猎户家的女儿，个性坚毅又有好身手，跟王俊凯饰演、个性不正经的“张保庆”总是在拌嘴，有许多逗趣又可爱的对手戏。该剧目前播到第10集，文淇因为演技出色，角色设定讨喜，受到不少观众赞赏，关注度也直线上升。

文淇回呛网友

不过，除了支持的观众，也有人看不惯文淇，跑到她的微博开骂：“哎呀我的妈恶心，也不瞅瞅你什么德行，好意思和小凯一起演戏啊。”对此，文淇用自己的帐号公开回复：“你不恶心那你去演??”直接把人呛了回去。

除了留言，近日微博上还流传一张截图，是网友发骂人私讯到文淇微博，内容毫不留情批评“小朋友，你真的好丑啊，脸又这么大，胖得要死，真不知道哪来的勇气夸自己”，而文淇回击：“大姐，有本事戏你来演，让我看看你是有多美。”

对此，许多网友都力挺文淇反击“姑娘才15岁，金马奖最佳女配，这资历和演技有什么不配”、“演员也是人，凭什么被骂不能还口”、“我觉得文淇挺好”、“除了说怼得好加鼓掌，不知道该如何表扬”。粉丝间也互相呼吁理智，千万不要为了支持自己的偶像，反而伤害其他演员。


看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号