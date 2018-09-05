王俊凯演出电视剧《天坑鹰猎》中搭档的都是一种青年演员，于是有一些黑粉开始怼女主演， 为什么说文淇不配和王俊凯演戏？ 文淇怎么回怼黑粉？91小编给大家介绍一下。

文淇回呛网友

据台湾媒体报道，艺人文淇是金马奖史上最年轻影后入围者，虽然今年才15岁，却拥有出色的演技，近期从电影圈回归小荧幕，跟TFBOYS王俊凯一起演出电视剧《天坑鹰猎》，却被少数不理智的黑粉骂丑、恶心，为此亲自公开回呛，直率行为被网友大赞“做得好”!

文淇在《天坑鹰猎》中饰演少女“菜瓜”，因为是猎户家的女儿，个性坚毅又有好身手，跟王俊凯饰演、个性不正经的“张保庆”总是在拌嘴，有许多逗趣又可爱的对手戏。该剧目前播到第10集，文淇因为演技出色，角色设定讨喜，受到不少观众赞赏，关注度也直线上升。

文淇回呛网友

不过，除了支持的观众，也有人看不惯文淇，跑到她的微博开骂：“哎呀我的妈恶心，也不瞅瞅你什么德行，好意思和小凯一起演戏啊。”对此，文淇用自己的帐号公开回复：“你不恶心那你去演??”直接把人呛了回去。

除了留言，近日微博上还流传一张截图，是网友发骂人私讯到文淇微博，内容毫不留情批评“小朋友，你真的好丑啊，脸又这么大，胖得要死，真不知道哪来的勇气夸自己”，而文淇回击：“大姐，有本事戏你来演，让我看看你是有多美。”

对此，许多网友都力挺文淇反击“姑娘才15岁，金马奖最佳女配，这资历和演技有什么不配”、“演员也是人，凭什么被骂不能还口”、“我觉得文淇挺好”、“除了说怼得好加鼓掌，不知道该如何表扬”。粉丝间也互相呼吁理智，千万不要为了支持自己的偶像，反而伤害其他演员。



