欧阳娜娜发文用错成语怎么回事 欧阳娜娜发文用错成语怎么回应

近日，欧阳娜娜已经重新入学开启了学生生活，那么欧阳娜娜发文用错成语怎么回事？欧阳娜娜发文用错成语怎么回应？一起来看看吧！

欧阳娜娜用错成语是怎么回事 欧阳娜娜用错什么成语

据悉，欧阳娜娜日前在Instagram发文，感性谢谢粉丝，却因为一句成语“南辕北辙”用错了意思，意外引起网友留言开战。

18岁女星欧阳娜娜3年前从美国顶尖柯蒂斯音乐学院休学，在家自学并全力冲刺演艺圈工作，但今年6月她决定重回到校园读书，1日时她跟妹妹欧阳娣娣一起飞往美国波士顿，将赴波士顿伯克利音乐学院学习编曲等课程，正式宣布将暂离演艺圈。

读书之前，欧阳娜娜上个月利用15天，完成了9场「18跨界巡回音乐会」，最终场北京站结束后，她在IG感性致谢：「18岁的巡演，从北京开始，也在北京结束。」想跟粉丝分享心情，提到：「15个日日夜夜，南辕北辙，累，并快乐着…爱你们。」

不过，有粉丝发文讨论，表示在滑IG时看到了欧阳娜娜的PO文，一开始不以为意，却越想越不对劲，“乍看之下可能没什么问题，但是我想了想，南辕北辙是这么用的吗?或是她有想表达其它意思?”搜寻教育部辞典，“南辕北辙”的释义是“比喻行动和目的彼此背道而驰”，跟娜娜的原意似乎并不符合。掀起热议后，欧阳娜娜悄悄编辑IG原文，现在已经删掉“南辕北辙”4个字。