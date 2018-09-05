崔永元称黄毅清躲法院传票怎么回事 崔永元和黄毅清有什么恩怨

崔永元从5月24日开始，揭露了娱乐圈不为人知的一面，那么崔永元称黄毅清躲法院传票怎么回事？崔永元和黄毅清有什么恩怨？一起来看看吧！

崔永元和黄毅清有什么恩怨 崔永元何黄毅清有什么矛盾

此前，黄毅清指崔永元有婚外情，并说崔永元之所以到美国去拍转基因食品的纪录片是为了卖自己的高价大米。面对黄毅清的再三挑衅，崔永元在7月26日向法院起诉黄毅清诽谤罪正式立案。

2018年6月，黄毅清曾爆料了崔永元的“情妇”王迪的身份，并称“作为一个在美国生活很多年的人可以很负责任的说，他就是在欺骗国内一群傻子，因为在美国，几乎95%的食品都有转基因成分，美国不标注的都是转基因，只有不是转基因才需要标注，可想而知。”

7月26日，崔永元晒出立案通知书，并表示“走法律程序效率很低，但也必须走。”黄毅清对此事的回应却让人意外：我有他的铁证，就等他起诉我呢，我申请公开审理，谢谢!

随后，黄毅清在微博上发布消息，指崔永元有婚外情。在微博中，黄毅清声称：“婚外情的事，其实当事人自己平时生活中也从不避嫌，周遭友人基本上都知道，只是都不明说。只是这次为了自证清白还恶人先告状倒打一耙。我真想给你们看看昔日央视几位曾经的同事是怎么评价此事的。但我不能把别人拖下水。总之，基本态度都是冷笑三声那种。其他的不说了。崔教授自己心里其实很清楚。”