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电击文库零境交错三色印章获取方法是什么 三色印章获取攻略推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 14:56:17| 编辑：zw

对于电击文库零境交错三色印章怎么获得不少小伙伴都非常疑惑。开学季活动马上就要开始了，玩家们完成每日任务就能获得印章来兑换奖励，很多小伙伴还不清楚印章具体要如何获得，那么电击文库零境交错三色印章获取方法是什么呢？下面就给大家带来三色印章获取攻略，希望能帮到大家。

电击文库零境交错三色印章怎么获得_三色印章获取攻略

三色印章获取攻略

蓝喵印章：通关「剧情」副本必得1个;通关「秘宝异闻录」副本必得2个

黄喵印章：每日「虚像之境」1、3、5胜奖励处各可获得20个

红喵印章：每日「日常任务」活跃度60、100处各可获得25个

在开学季印章收集活动中，玩家收集印章，可以点亮活动印章，点亮不同行/列的印章可获得对应轴上的福袋奖励。点亮全部印章可获得限定金色挂件&金色藏品套装奖励。

电击文库零境交错简介

电击文库零境交错三色印章怎么获得_三色印章获取攻略

《电击文库：零境交错》囊括了众多轻小说明星角色，沿用了轻小说插画的风格。游戏剧情没有不符合个性，预料不及的情况。在过场剧情中，角色是以动态立绘的形式出现，能够根据剧本做出相应的表情和动作，配合原声优配音，是一部可以交互、有声有色的的二次元游戏。

该游戏玩法上虽然为卡牌对战，但是又有着独特的一面。在对战的时候，一张角色卡会根据其技能拆解成几张技能卡，这些技能卡会随机组合成一套卡牌放出来让玩家自由搭配释放。当一个回合里出现同一角色的多张技能卡时，便能同时释放这些技能卡打出一套连招。可以说在简单易上手的同时也增加了游戏的不确定性策略性。

以上就是小编为各位带来的有关电击文库零境交错三色印章怎么获得的全部内容

看完这篇文章有何感受？

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