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创世纪元手游骑士怎么样 骑士属性技能详解

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 14:55:44| 编辑：﹍ɑ。群℡

在创世纪元手游中，很多小伙伴们最近在询问，创世纪元手游骑士厉害吗，想知道创世纪元的骑士怎么样。今天小编就为大家来详细的介绍下创世纪元骑士属性技能详解，快来看看吧!

创世纪元手游骑士厉害吗?

创世纪元

创世纪元骑士属性技能详解：

武器：长枪

定位：圣光战士，近战物攻，擅长冲锋陷阵

【职业介绍】

在天岚大陆由于连续不断的征伐，伴随着国家兴起与灭亡，崇尚骑士精神成为了大陆上主流的风气，所以骑士是天岚大陆最受欢迎的一类职业。尤其是圣骑士，他们被圣光所青睐，与生俱来的强大力量，加上严格的训练和不断战斗，拥有了和魔族互相抗衡的能力，强大的圣骑士能够给魔族怪物造成非常致命的伤害。

骑士

【职业技能】

正义审判：纵身起跃，对身前敌人进行劈斩，增加防御天赋可选增肌元素伤害、增加物理护甲、降低元素抵抗;

英勇冲锋：立即向前冲锋一段距离，对路径上所有敌人造成技能伤害，几率眩晕。天赋可选增加元素伤害、降低敌人攻击、几率致晕并造成伤害;

信仰号角：战吼一声，对周围敌人造成技能伤害，之后增加自伤害减免，提升反伤效果。天赋可选增加元素伤害、生命恢复、反伤;

神圣裁决：原地召唤一个圣光天使降临，天使释放神圣震荡波，对周围圆形范围内敌人造成一次技能伤害。天赋可选增加元素伤害、增加元素抵抗、降低敌人移速。

圣枪一击：向前方挥击，伤害前方多名敌人并降低敌人的防御

怒枪狂击：奋力舞动手中的霸枪，对前方敌人进行毁灭枪击并减速，造成多次伤害

【职业特点】

在《创世纪元》中骑士是身着重甲的战士，可以用手中的重剑将敌人砍出几尺之外，或者使用骑士长枪击垮敌人，他们速度移动性使他们成为人类联军中最为多才多艺的战士，是游戏中的最重要的职业之一。骑士的大多数技能都是具有防御、控制效果和伤害爆发，抗击打能力超强，击退、眩晕、反伤等多种控制让人难以招架，但同样他们的伤害也不容小觑。

看完这篇文章有何感受？

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