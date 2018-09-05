抖音向左向右向前向后是什么歌 抖音向左向右向前向后歌曲介绍一览

喜欢刷抖音的朋友都会发现最近抖音上一首歌词为向左向右向前向后的歌曲很火，那么抖音向左向右向前向后是什么歌？今天91小编就给大家带来了抖音向左向右向前向后歌曲介绍一览，一起来看看吧！

向左向右向前向后是什么歌据悉，这首歌的歌名就叫做《向左向右》，不过抖音上的版本是一个dj版的，就这几句歌词，是很魔性的一首歌没错了。

不过音乐平台并没有这首歌。如果各位小伙伴喜欢这首歌的话，赶紧来抖音一起“向左向右向前向后”吧~!

向左向右歌词

向左向右 - io乐团

词：Angus/Hans

曲：Angus/Hans

为何爱 总让人不明白

在这都市 有人轻轻的爱有人总在等待

不会爱 只拿着号码牌

一直好期待 对的人对的爱下一秒就到来

是谁的爱听命运不分开

是谁无奈学会曾经离开

在我和你之间是谁选择不再等待

请你看着我 我话不太多就一分钟

了解我的痛 这样的要求算不算太多

就算为了我 流泪也不算失落

过了今晚已和你转身向左 我也转身向右

为何爱 总让人不明白

在这都市 看天空的黑白怎么看得精彩

有人爱 只是遭受阻碍

在都市削埋 想怎么看奇怪我擦满天使白

是谁的爱 赌你永不分开

是谁无奈选择渐渐离开

在我和你之间是谁选择不再等待

请你看着我 我话不太多就一分钟

了解我的痛 这样的要求算不算太多

就算为了我 流泪也不算失落

过了今晚已和你转身向左 我也转身向右

请你看着我 我话不太多就一分钟

了解我的痛 这样的要求到底算不算太多

就算为了我 流泪也不算失落

过了今晚已和你转身向左 我也转身向右

这首歌由io乐团演唱，Io(或称io乐团)，台湾乐团、由主唱陈逸年、吉他手陈思翰、鼓手潘国笙于2002年3月在加拿大温哥华组成，三人有着深刻的渊源，交错的国小同学及国中同学的身份，却因为音乐才结合。

经历：2007年第一任贝斯手李宇瀚的加入，使IO乐团的阵容确立。

2009年10月9日贝斯手李宇瀚因私人因素选择离团并回到香港定居。第二任贝斯手简瑞松则在出席IO乐团的一场表演之后被他们的音乐所震撼，因缘际会下加入成为团员。

2010年12月25日独立发行首张全创作专辑《就算今天赢了，明天又会如何?》，融合了东西文化的呈现，于音乐市场投下震撼弹，专辑歌曲中《真实》被选入中华音乐人交流协会年度10大单曲。

2011年，IO成为英国利物浦音乐节(Liverpool Sound City Festival)的台湾代表，也成为北京草莓音乐节的台湾代表。，并参与国家地理频道纪录片《爱上真台湾：华语乐之路》的访问。也因为IO入围第22届金曲奖最佳新人及最佳乐团的缘故，IO在台北小巨蛋举行的颁奖典礼演奏了出道作品《真实》。

2012年IO加入滚石唱片，同年11月发行他们第二张专辑《到头来疯的难道是我?》。

2014年6月，IO在Legacy Taipei 举办了“少了一个你”演唱会中，公布了当时的贝斯手Sho将无限期请假，乐团也回到了最原始的编制，从温哥华到台湾逐梦的3人组合，也令人更加期待接下来的作品。